Osman Kavala'nın cezası onandı ABD merkezli Washington Post rahatsız oldu: Suçlamalar uydurma ve asılsız, serbest bırakılmalı

Gezi Parkı davasında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde onandı.
WASHİNGTON POST'TAN KAVALA SAVUNMASI
ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kavala'nın cezasının onanmasının ardından skandal bir makale yayınladı. Haksız yere hapis yattığını öne süren Washington Post, Kavala'nın hayırsever olduğunu iddia ederek, soruşturmanın da sahte olduğunu iddia etti.
Washington Post'un "Türkiye'de bir hayırsever iyi bir şey yaptı ve şimdi ömür boyu hapis yatacak" başlıklı makalesinde şu ifadeler yer aldı:
"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre Sayın Kavala, sadece bir şüphe üzerine, ortada hiçbir delil olmadan hapis yattı. 657 sayfalık iddianame yayınlandı ama orada da ikna edici hiçbir delil yoktu. Sayın Kavala sadece barışçıl eylemlere destek verdi. Avrupa Mahkemesi, yargılamalarda gizli bir amaç olduğunu açıkladı. Amaç, Sayın Kavala'yı susturmaktı. Şimdi bu absürt yargılama ile Sayın Kavala, müebbet hapse mahkum edildi. Bu korkunç bir adaletsizlik. Yapılabilecek tek doğru şey, Sayın Kavala'yı serbest bırakmaktır."
İDDİANAME UYDURMA
Aynı gazete Soros'un Açık Toplum Vakıfları'nı dünya çapında demokrasiyi ve şeffaflığı desteklemek için kurduğunu ve Kavala'nın da burada yurttaşlık ve insan hakları gruplarını destekleyerek Türkiye'nin Kürtlerle uzun ve sorunlu çatışmasını iyileştirmek istediğini savundu. Erdoğan'ın Kavala'yı bu yüzden sevmediğini iddia eden gazete Kavala hakkındaki 600 sayfayı aşkın iddianemeye de uydurma dedi.