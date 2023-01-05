Osman Kavala'nın cezası onandı ABD merkezli Washington Post rahatsız oldu: Suçlamalar uydurma ve asılsız, serbest bırakılmalı

Gezi Parkı davasında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde onandı.

WASHİNGTON POST'TAN KAVALA SAVUNMASI

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kavala'nın cezasının onanmasının ardından skandal bir makale yayınladı. Haksız yere hapis yattığını öne süren Washington Post, Kavala'nın hayırsever olduğunu iddia ederek, soruşturmanın da sahte olduğunu iddia etti.