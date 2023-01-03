100 yıl sonra ilk! ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde kriz: Oturum ertelendi

İlk tur oylamada demokratların desteklediği Hakeem Jeffries 212, Kevin McCarthy 203 ve diğer 4 aday toplam 19 oy alırken, bir diğer aday Jim Jordan ikinci turun öncesinde konuşma yaparak partisini McCarthy'nin etrafında toplanmaya çağırdı. Ancak buna rağmen ikinci tur oylamada McCarthy beklenen desteği göremedi. İkinci tur sonucunda Jeffries ve McCarthy'nin oylarında bir değişiklik olmazken diğer 19 oyun tamamının Jim Jordan'a gittiği görüldü.



Fotoğraf: Kevin McCarthy

Bunun üzerine McCarthy'i destekleyen ve ismi belirtilmeyen cumhuriyetçi bir milletvekilinin, bazı seçmenlerden iki turun ardından başkan seçmekte zorlandığı için partilerinin "aptal göründüğü" yorumu aldıklarını açıkladığı bildirildi.