100 yıl sonra ilk! ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde kriz: Oturum ertelendi

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimlerinde 3 tur oylamanın ardından sonuç alınamadı.
218 OYU ALAN ÇIKMADI
Ülkede 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan seçimler sonucunda Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 koltuktan 222'sini kazanarak çoğunluğu ele geçirmesi ve meclis başkanı adayı çıkarma hakkını elde etmesinin ardından salı günü açılan mecliste, 3 tur oylamada başkanlık seçimi için gerekli olan 218 oyu alan çıkmadı.
Seçimlerde yarışan 6 aday arasından Kevin McCarthy ve Hakeem Jeffries ön plana çıkarken bir diğer aday olan Jim Jordan'ın kendi seçmenlerinden McCarthy'e destek olmaları çağrısında bulunmasına rağmen 20 oy alması dikkat çekti.
İlk tur oylamada demokratların desteklediği Hakeem Jeffries 212, Kevin McCarthy 203 ve diğer 4 aday toplam 19 oy alırken, bir diğer aday Jim Jordan ikinci turun öncesinde konuşma yaparak partisini McCarthy'nin etrafında toplanmaya çağırdı. Ancak buna rağmen ikinci tur oylamada McCarthy beklenen desteği göremedi. İkinci tur sonucunda Jeffries ve McCarthy'nin oylarında bir değişiklik olmazken diğer 19 oyun tamamının Jim Jordan'a gittiği görüldü.
Fotoğraf: Kevin McCarthy
Bunun üzerine McCarthy'i destekleyen ve ismi belirtilmeyen cumhuriyetçi bir milletvekilinin, bazı seçmenlerden iki turun ardından başkan seçmekte zorlandığı için partilerinin "aptal göründüğü" yorumu aldıklarını açıkladığı bildirildi.