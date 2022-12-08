Sapkınlıkta son seviye! ABD'de eşcinsel evliliği koruyan yasa tasarısına onay verildi





Anayasa Mahkemesi'nin muhafazakar çoğunluğu, Pazartesi günü, Hıristiyan bir internet sitesi tasarımcısının eşcinsel çiftlere hizmet vermeyi reddetme hakkı olduğuna hükmetmeye hazır görünüyordu. Mahkemenin liberal yargıçlarıysa bu kararın, bazı işyerlerinin anayasal ifade özgürlüğü güvencelerine dayanarak ayrımcılık yapmasının önünü açabileceğini savundu.



Amerika Nüfus Sayımı Dairesi'ne göre Amerika'da yasal olarak evli olan 568 bin eşcinsel çift yaşıyor.



SAPKINLIĞIN ÜRETİM MERKEZİ ABD

Daha önce de ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı.



Levine, ABD'deki trans gençleri savunmasız olduğunu ve okulların yanı sıra içinde bulundukları topluluklarda ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını öne sürmüştü.