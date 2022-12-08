Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.12.2022 23:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2022 23:59
    ABONE OL

    Sapkınlıkta son seviye! ABD'de eşcinsel evliliği koruyan yasa tasarısına onay verildi

    Daha önce de LGBT'yi meşrulaştırmak için sapkın kararlara imza atan ABD'den yeni bir skandal hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Amerika'da eşcinsel evliliklerin federal düzeyde tanınmasını sağlayan yasa tasarısına nihai onayı verdi. Eşcinsel evliliği garanti altına almak için hazırlanan yasa tasarısına oylamada, 258 kişi onay verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’de eşcinsel evliliği koruyan tasarıya onay

    ABD Temsilciler Meclisi, Amerika'da eşcinsel evliliklerin federal düzeyde tanınmasını sağlayan yasa tasarısına nihai onayı verdi. Tasarı, ABD Anayasa Mahkemesi'nin eşcinsel evliliklerin hukuki düzeyde tanınmasına verdiği desteği geri çevirebileceğinden kaynaklanan kaygılar nedeniyle hazırlanmıştı.



    Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada tasarı, 169'a karşı 258 oyla kabul edildi. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ve 39 Cumhuriyetçi Partili üye, tasarıya destek verdi. 169 Cumhuriyetçi Partili temsilci ise tasarı aleyhine oy kullandı. Tasarı, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Evliliğe Saygı Yasası olarak adlandırılan tasarı geçen ay da Senato'da onaylanmıştı.



    Eşcinsel evliliği garanti altına almak için hazırlanan yasa tasarısı, hem LGBT hakları savunucuları hem de bazı dini örgütler ve Mormon Kilisesi (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) tarafından desteklenmişti. Yine de Amerika'daki çok sayıda dinci muhafazakar, Hıristiyanlık'ın kutsal kitabı İncil'e ters düştüğü gerekçesiyle eşcinsel evliliğe karşı çıkıyor.



        Dar bir kapsamda kaleme alınan tasarı, Anayasa Mahkemesi'nin 2015 yılında, ülke genelinde eşcinsel evlilikleri yasallaştırmak için kabul ettiği, Obergefell v. Hodges olarak adlandırılan kararını güvence altına almayı amaçlıyor.


        Tasarı, 1996 tarihli Evlilik Savunma Yasası'nı yürürlükten kaldırıyor. Bu yasa eşcinsel çiftleri sosyal güvenlik, vergi, yasal göçmenlik statüsü gibi birçok alanda federal haklardan yoksun bırakıyordu. ABD Anayasa Mahkemesi, 1967 yılında farklı ırklar arasındaki evliliklerin yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

        Ancak yeni yasa, Anayasa Mahkemesi izin verdiği sürece eyaletlerin eşcinsel ya da ırklararası evlilikleri engellemesinin önünü kapatmıyor. Yasa ayrıca dini işyerleri ya da kurumların herhangi bir çifte ürün ya da hizmet satmak zorunda bırakılamayacağını garantiliyor ve bu kurumlara, eşcinsel evlilikleri tanımayı reddetmeleri durumunda, vergi muafiyeti statülerini ya da diğer haklarını koruyacakları garantisi sağlıyor.

        Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, oylamadan önce yaptığı konuşmada, Amerika'da LGBT haklarına yönelik saldırıların arkasında olan "nefret dolu hareketi" kınadı.



        Pelosi, yasanın, "aşırı sağcıların birbirini seven çiftlerin hayatlarını mahvetmesini ve ülke genelinde çocukların travmaya maruz kalmasını engelleyeceğini, zorluklarla elde edilen kazanımları geri getireceğini" söyledi.

        Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Jim Jordan ise tasarının "tehlikeli olduğunu ve ülkeyi yanlış yöne ittiğini" kaydetti. Tasarı, Senato'daki oylamada 36'ya karşı 61 oyla kabul edilmişti. Çoğu Cumhuriyetçi Partili senatör tasarıya karşı oy kullansa da 12 Cumhuriyetçi, Demokrat Parti safında yer almıştı.

        Tasarının dini özgürlüklere açık koruma içermeyen daha geniş kapsamlı versiyonu, Ağustos ayında 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Tasarıya dün Demokrat Partili üyelerin dışında 47 Cumhuriyetçi Partili üye de destek vermişti. Ancak tasarının 100 sandalyeli Senato'dan geçirilmesi için gerken 60 oyun sağlanması, bunun için de Cumhuriyetçi Partili senatörlerin desteğinin alınması için yasa uyarınca dini gruplar aleyhine dava açılamayacağına ilişkin bir madde eklendi.

        Tasarı, muhafazakar üye sayısı giderek artan Anayasa Mahkemesi'nin bir gün eşcinsel evliliklere izin veren hükmünü geri çevirebileceği ve ülke çapında bu evlilikleri tehlikeye atabileceği olasılığına karşı bir grup Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili Senatör tarafından kaleme alınmıştı. Anayasa Mahkemesi, Haziran ayında, ülke genelinde kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli yasayı geri çevirmişti.



            Anayasa Mahkemesi'nin muhafazakar çoğunluğu, Pazartesi günü, Hıristiyan bir internet sitesi tasarımcısının eşcinsel çiftlere hizmet vermeyi reddetme hakkı olduğuna hükmetmeye hazır görünüyordu. Mahkemenin liberal yargıçlarıysa bu kararın, bazı işyerlerinin anayasal ifade özgürlüğü güvencelerine dayanarak ayrımcılık yapmasının önünü açabileceğini savundu.

            Amerika Nüfus Sayımı Dairesi'ne göre Amerika'da yasal olarak evli olan 568 bin eşcinsel çift yaşıyor.


            SAPKINLIĞIN ÜRETİM MERKEZİ ABD
            Daha önce de ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı.


            Levine, ABD'deki trans gençleri savunmasız olduğunu ve okulların yanı sıra içinde bulundukları topluluklarda ciddi taciz ve zorbalığa maruz kaldıklarını öne sürmüştü.



            CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU
            Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." dedi.

            Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.



            TEPKİLERLE KARŞILAŞTI: "ÇOCUK İSTİSMARI"
            ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olan Levine, yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Newsweek Editörü Josh Hammer, "Ciddiyetsiz yönetim biçimi." diye yazdı.

            Radyo talk-show sunucusu Mark Davis, "Tanrı bize yardım etsin. Rachel Levine ile trans statüsü hakkında kişisel bir tartışmaya girmem. Yetişkinlerin kendi hayatlarıyla ne yapmak istedikleri beni ilgilendirmez. Ancak bu, çocuk istismarının dizginsiz savunuculuğudur." ifadelerini kullandı.

            Telgraf yazarı Nile Gardiner ise "Bu korkunç. Biden'ın başkanlığı, Amerika'yı mahvediyor." notunu düştü.



                İLK TRANS ORAMİRAL!
                Biden hükümetinin sapkın söylemleri ile ön plana çıkan yetkilisi olan Levine aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçti.

                Konuya ilişkin açıklama yapan Rachel Levine, "ABD Halk Sağlığı Hizmeti Muvazzaf Birliği'nin ilk kadın amirali ve 8 üniformalı hizmetin ilk açık trans oramirali olarak hizmet etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



                "LGBTQ+ BİREYLERİ AÇTIĞI YOLDAN İLERLİYORUM"
                Trans Amiral Levine, "Bu çok önemli bir fırsat. Yapabileceğim etki ve temsil ettiği şeyin tarihi doğası sebebiyle bu rolü üstlenmek bir onur. Benden önceki hem bilinen hem de bilinmeyen LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum. Çeşitlilik bizi daha güçlü kılıyor" dedi.



                2011'DE CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ
                Pensilvanya eyaletinin eski sağlık bakanı olan Levin, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.



                    'ABD'NİN EN ÇEŞİTLİ KABİNESİ' SÖYLEMİ İLE SAPKINLIĞI NORMALLEŞTİRME GİRİŞİMİ
                    Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti.

                    ABD Başkanı, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Vakıf Katılım
                    Haberler Dünya Sapkınlıkta son seviye! ABD'de eşcinsel evliliği koruyan yasa tasarısına onay verildi
                        SON DAKİKA