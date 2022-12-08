Sapkınlıkta son seviye! ABD'de eşcinsel evliliği koruyan yasa tasarısına onay verildi

ABD Temsilciler Meclisi, Amerika'da eşcinsel evliliklerin federal düzeyde tanınmasını sağlayan yasa tasarısına nihai onayı verdi. Tasarı, ABD Anayasa Mahkemesi'nin eşcinsel evliliklerin hukuki düzeyde tanınmasına verdiği desteği geri çevirebileceğinden kaynaklanan kaygılar nedeniyle hazırlanmıştı.
Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada tasarı, 169'a karşı 258 oyla kabul edildi. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı ve 39 Cumhuriyetçi Partili üye, tasarıya destek verdi. 169 Cumhuriyetçi Partili temsilci ise tasarı aleyhine oy kullandı. Tasarı, yasa olarak yürürlüğe girmesi için Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Evliliğe Saygı Yasası olarak adlandırılan tasarı geçen ay da Senato'da onaylanmıştı.
Eşcinsel evliliği garanti altına almak için hazırlanan yasa tasarısı, hem LGBT hakları savunucuları hem de bazı dini örgütler ve Mormon Kilisesi (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) tarafından desteklenmişti. Yine de Amerika'daki çok sayıda dinci muhafazakar, Hıristiyanlık'ın kutsal kitabı İncil'e ters düştüğü gerekçesiyle eşcinsel evliliğe karşı çıkıyor.