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    • Dünya
    • 31.12.2022 12:53
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    • 31.12.2022 13:07
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    Vatikan duyurdu: Eski Papa 16. Benedictus öldü

    Son dakika haberleri... Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü duyurdu. Papa 16. Benedictus, 2013'de istifa ederek 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu.

    Eski Papa öldü

    Vatikan, eski Papa 16. Benedictus'un 95 yaşında öldüğünü duyurdu.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, selefi Benedict için dua talep edip "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta" demişti.

    600 YIL SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPA'YDI
    Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti.

    Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis, 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

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