Ukrayna lideri eski komedyen Zelenskiy, ABD’de adeta şov yaptı!

Ukrayna lideri, Vlodimir Zelenski, Rusya ile savaşa girdikten sonra ilk kez yurt dışı gezisini ABD'ye yaptı. Zelenski, askeri operasyonla Washington'a ulaştırıldı. Ukrayna lideri, 32 CIA ajanı tarafından Kiev'deki karargahından alındı. Alçak uçuş yapan bir helikopterle Polonya'ya götürülüp bindirildiği ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-40 Clipper ile havalandı. 4 ABD F-16'sının kontrolünde Almanya hava sahasına girdiğinde kendisini bir Alman Boeing AWACS casus uçağı karşıladı. İskoçya'dan havalanan F-16'lar Okyanus'a kadar Boeing C-40 Clipper'la beraber yol aldı. Zelenski'nin Washington'a ulaşması için tam 650 kişilik bir ekip görev yaptı. Bu uçuşun maliyetinin 10 milyon doları bulduğu ortaya çıktı.
KORKUMUZ YOK
Amerikan Kongresi'nde konuşan Zelenski, "Rusya'yı dünya için akıllardaki savaşta yendik. Korkumuz yok. Ukrayna bu zaferi elde etti ve bu bütün dünyaya ilham veriyor" dedi. Zelenski'nin standup yaptığı günlerden kalan bazı esprileri Kongre'dekileri güldürse de tepki çekti. ABD, Ukrayna'ya bugüne kadar 20 milyar dolarlık silah gönderdi. Son 2 milyar dolarlık paketin Patriot'lar olduğu bildirildi. ABD'nin Ukrayna birliklerine Patriot eğitimini Almanya'da vereceği ve silahların 2023 Eylül'ünde hizmete gireceği iddia edildi.
Zelenksi, ABD Kongresi'nde açılan Ukrayna Bayrağı önünde konuştu.