Ukrayna lideri eski komedyen Zelenskiy, ABD’de adeta şov yaptı!





KORKUMUZ YOK

Amerikan Kongresi'nde konuşan Zelenski, "Rusya'yı dünya için akıllardaki savaşta yendik. Korkumuz yok. Ukrayna bu zaferi elde etti ve bu bütün dünyaya ilham veriyor" dedi. Zelenski'nin standup yaptığı günlerden kalan bazı esprileri Kongre'dekileri güldürse de tepki çekti. ABD, Ukrayna'ya bugüne kadar 20 milyar dolarlık silah gönderdi. Son 2 milyar dolarlık paketin Patriot'lar olduğu bildirildi. ABD'nin Ukrayna birliklerine Patriot eğitimini Almanya'da vereceği ve silahların 2023 Eylül'ünde hizmete gireceği iddia edildi.