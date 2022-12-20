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    • Dünya
    • 20.12.2022 23:36
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    • 21.12.2022 15:53
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    Elon Musk, Pentagon'la Twitter arasındaki kirli anlaşmayı ifşa etti: Listede terör örgütü YPG/PKK da var

    Son dakika haberi! Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ifşaları sürüyor. Musk, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla sürdürdüğü ifşaatların 8'incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang üzerinden yaptı. Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı. Listede Suriye'de ABD destekli YPG/PKK terör örgütünün tanıtımına ve Irak'ta İran karşıtı mesajlara odaklanan hesaplar da bulunuyor. Fang, CENTCOM'un önce bu hesaplarla doğrudan bağlantısını kamuya açık bir şekilde gösterdiğini ancak zamanla taktik değiştirerek bu hesaplarla ilişkisini gizlemeye başladığını aktardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’nin terör kuşu ifşa oldu!
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    Sosyal medya devi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ifşaları sürüyor. Musk'ın şirket eski yönetiminin uygulamalarına yönelik yaptığı sekizinci ifşaatında, Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı.

    Musk, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla sürdürdüğü ifşaatların 8'incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang üzerinden yaptı.


    YAZIŞMALAR İFŞA OLDU
    Fang, Twitter hesabından yaptığı paylaşım dizisinde, Twitter ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında CENTCOM'un psikolojik harekatlarının parçası olan hesapların şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınmasını ve bu hesaplara onaylı hesap işareti verilmesine ilişkin yazışmaları ifşa etti.

        ABD'NİN GİZLİ PROPAGANDA KAMPANYALARINA DESTEK
        Twitter yöneticilerinin yıllarca şirketin platformunda hükümet destekli gizli propaganda kampanyalarını tespit etmek ve engellemek için çaba sarf ettiğini iddia ettiğini ancak perde arkasında, şirketin ABD ordusunun talebi üzerine bazı psikolojik harekat hesaplarını beyaz listeye alarak dahili koruma sağladığını yazan Fang, CENTCOM'un, Yemen, Suriye, Irak, Kuveyt ve Orta Doğu'nun genelinde insanların fikirlerini şekillendirmek için üretilen içerikleri yaymak için Twitter'ın korumaya aldığı bu hesapları kullandığını kaydetti.

        TWITTER KAPATMAK İÇİN TAAHHÜT VERDİ
        Twitter, hükümet destekli manipülasyonları tespit etmek ve engellemek için çaba sarf ettiğini söylüyordu. Hatta Kongre'ye devlet destekli tüm gizli operasyonları ve aldatıcı yayınları hızla tespit etme ve kapatma taahhüdü verdi.

        Fang, CENTCOM'un önce bu hesaplarla doğrudan bağlantısını kamuya açık bir şekilde gösterdiğini ancak zamanla taktik değiştirerek bu hesaplarla ilişkisini gizlemeye başladığını aktardı.

        Bunun platformu doğrudan suistimal etme anlamına gelen bir hareket olduğu halde Twitter'ın bu hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirten Fang, Twitter ile ABD ordusu ilişkisinin 5 yıl öncesine gittiğini yazdı.

        Fang'ın paylaştığı CENTCOM'da görevli Nathaniel Kahler'a ait, 26 Temmuz 2017 tarihli yazışmada, Kahler şirketin kamu politikası ekibinden bir yetkiliye "ABD'in belirli mesajları daha güçlü yaymak için kullandığı" bir Arapça hesap listesini ileterek bunlardan birine "onaylı hesap işareti" verilmesini ve diğer hesaplara ise "beyaz liste" olarak bilinen şikayet ve siber müdahalelere karşı koruma sağlaması talebinde bulunuyor.

            Kahler, Twitter yetkilisine "Hashtag'leri endekslemeyen bazı hesaplarımız var - belki de bot olarak işaretlendiler. Bunlardan birkaçı gerçek bir takipçi kitlesi oluşturdu ve şimdi bunları kurtarmayı umuyoruz." diye yazdı.

            CENTCOM görevlisi, gerekirse CENTCOM ve Özel Kuvvetler Komutanlığından ek evrak getirebileceğini iletti.

            Fang, o dönemde Twitter'ın DEAŞ ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren diğer terör örgütleriyle ilgili kötü niyetli faaliyetleri tespit etmeyi amaçlayan genişletilmiş bir kötüye kullanım tespit sistemi oluşturduğunu ve bunun dolaylı bir sonucu olarak ABD ordusu tarafından kontrol edilen ve terör yanlısı gruplarla sık sık angaje olan hesapların otomatik olarak "spam" olarak işaretlendiğini kaydetti.

            Fang, Kahler'in o yazışmadan sonra aynı gün ilettiği bir e-mailde 52 hesabı içeren bir tablo gönderdiğini, Yemen'deki ABD dron saldırılarıyla ilgili açıklamaları yaymak için kullanılan "@yemencurrent" hesabı da dahil olmak üzere altı hesap için öncelikli hizmet istediğini belirtti.

            LİSTEDE YPG/PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TANITIMINA DESTEK VEREN HESAPLAR VAR
            O sırada askıya alınmış olan "@yemencurrent" hesabının ABD dron saldırılarının "doğru" olduğunu ve sivilleri değil teröristleri öldürdüğünü vurguladığını ifade eden Fang, paylaşımında, listedeki diğer hesapların, Suriye'de ABD destekli YPG/PKK terör örgütünün tanıtımına ve Irak'ta İran karşıtı mesajlara odaklandığına yer verdi.

            Fang, başka bir hesabın ise hesap Kuveyt'teki yasal konuları gündeme taşıdığını paylaştı.

                CENTCOM'un Yemen'de "@dala2el" adlı hesabı Suriye rejimine yönelik paylaşımlarda kullanmaya başladığı sırada, komutanlığın talebi üzerine Twitter'ın bu hesaplara daha önce uygulanmamış bir koruma ve muafiyet etiketi eklediğini ifşa eden Fang, böylece bu hesaplara spam veya kötüye kullanıma karşı bot hesaplara uygulanan askıya alma veya görünürlüğünü azaltmaya yarayan bir otomasyona karşı koruma sağlandığını ifade etti.

                Fang, CENTCOM bağlantılı hesapların genellikle ABD'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerini destekleyen ve İran karşıtı karalama kampanyalarına katıldığını yazdı.

                Pentagon'un bu geniş faaliyetinden Twitter'ın üst yönetiminin de haberdar olduğunu belirten Fang, Twitter'dan Lisa Roman adlı bir yetkilinin bir Pentagon yetkilisine gönderdiği e-maili paylaştı.

                Paylaşımda, Twitter yetkilisi Pentagon yetkilisine, bir tablo göndererek bu tabloda yer alan hesapların ABD ordusu ile ilişkisini teyit edemediklerini ve bu hesaplar için teyit talebinde bulunduğunu yazdı.

                Fang, bu hesapların birçoğunun mayıs ayına kadar paylaşımlarına devam ettiğini belirtti.

                TWITTER HESAPLARI ASKIYA ALARAK ŞOV YAPTI
                Ağustos ayında Stanford Internet Gözlem Merkezinin çalışmasında ABD'nin psikolojik harekat için Facebook, Twitter ve Telegram'da kullandığı ve çarpıtılmış profil fotoğrafları ile dezenformasyon yapan Pentagon ilişkili hesaplardan bazılarının Twitter'ın koruma sağladığı hesaplar olduğunu yazan Fang, Twitter'ın daha sonra bu hesapları askıya alarak şov yaptığı görüşünü paylaştı.

                    HESAPLARDAKİ GÖRSELLERİN YAPAY ZEKA TARAFINDAN OLUŞTURULDUĞU TESPİT EDİLDİ
                    Stanford raporu, tüm hesapları ifşa etmedi. Fakat CENTCOM'un "beyaz liste" ayrıcalıkları istediği Twitter hesabının adını verdi. Hesap, yapay zeka tarafından oluşturulan sahte görsel kullanmış.

                    150'DEN FAZLA HESAP ASKIYA ALINMIŞTI
                    Twitter ve Facebook ağustos ayında ABD lehine uluslararası alanda dezenformasyon yapan bir ağa ait olduğu belirlenen 150'den fazla hesabı askıya aldığını açıklamıştı. Pentagon'un Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, askeri bilgi operasyonları yürüten tüm birimlerin faaliyetlerine ilişkin inceleme başlatmıştı.

                    Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Facebook ve Twitter'ın kapatılan hesaplarla ilgili Pentagon'a herhangi bir bilgi vermediğini iddia etmişti.

                    Psikolojik harp faaliyetleri olarak da "askeri bilgi destek operasyonlarını" yürüten birimlerin iş yapma biçimlerinin gözden geçirileceğini söyleyen Ryder, psikolojik harp faaliyetlerinin ABD ordusunun halkla ilişkiler birimince yürütülmediğini, bunun ordu içerisinde ve dışarıdan istihdam ettiği birimler tarafından yürütüldüğünü anlatmıştı.

                    Ryder, şu ifadeleri kullanmıştı:

                    "Daha önce psikolojik operasyonlar olarak bilinen askeri bilgi destek operasyonları, Savunma Bakanlığının elindeki bir kabiliyet. En az savaşın kendisi kadar eski bir harp unsurudur. Bu operasyonları uluslararası önceliklerimiz bağlamında devreye sokarız. Burada bunların ABD yasalarına uygun ve Savunma Bakanlığı politikalarına uygun bir şekilde yürütüldüğünü ve bunun temini için denetlemek mekanizmasının olduğunu vurgulamalıyım."

                    MUSK'IN İFŞALARI
                    Elon Musk son iki haftadır, Twitter'in kurum içi belgelerini araştıran ve Twitter'da paylaşan bir grup gazetecinin ifşalarını destekliyor.

                    Twitter'in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle muhafazakarları kasıtlı olarak susturduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendiriliyor.

                    Elon Musk'ın retweet yaptığı bağımsız gazeteci Michael Shellenberger dün Twitter Dosyaları 7. Kısım'da, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan'ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu.

                        TWITTER SKANDALLARDAN KENDİNİ KURTARDI
                        Twitter, kendi suçunu gizlemek için muhabirlerle yakın temas halindeydi. Skandallar patladığında, Twitter yetkilileri birbirlerini tebrik ettiler çünkü haberlerde herhangi bir Twitter çalışanından bahsedilmedi ve büyük ölçüde Pentagon'a odaklanıldı.

                        ABD HÜKÜMETİ SANSÜR İÇİN TWİTTER'A MİLYON DOLARLAR ÖDEDİ
                        Musk, daha önce, Twitter'ın genel danışman yardımcısı ve eski FBI genel danışmanı James Baker'ı "kamu diyaloğu için önemli olan bilgilerin bastırılmasındaki olası rolü" konusundaki endişelerini gerekçe göstererek görevden almıştı.

                        ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter ifşaları sürüyor. Musk'ın gazetecilerle paylaştığı ve "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan şirket içi bilgilerle yeni skandallar açığa çıktı.

                        SANSÜR İÇİN FBI'DAN BASKI ABD HÜKÜMETİNDEN PARA
                        Gazeteci Michael Shellenberger, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi konusunda Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Twitter yöneticileriyle iletişime geçtiğini ispatlayan tweet dizisini paylaşarak kurumu üzerindeki baskısına ve şirkete ödenen milyonlarca dolara dikkat çekti.

                        Elon Musk o paylaşımları "Hükümet, halktan gelen bilgileri sansürlemek için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi." ifadeleriyle kullanıcılarla paylaştı.

                        Musk'ın reteweet yaptığı gazeteci Shellenberger, Twitter Dosyaları 7. Kısım'da, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan'ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

                            2020'DE YIL BOYU BASKI SÜRDÜ
                            Shellenberger, tweet serisinde, "2020'nin tamamı boyunca, FBI ve diğer kolluk kuvvetleri, Yoel Roth'u Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili raporları bir Rus 'hackleme ve sızdırma' operasyonu olduğu gerekçesiyle reddetmesi için defalarca hazırladı." ifadesini kullandı.

                            FBI ve benzer istihbarat çevrelerinin veri paylaşımı yönündeki baskılarına Twitter yöneticisi Roth'un direnmeye çalıştığını belirten Shellenberger, başka bir Twitter yöneticisinin "istihbarat topluluğunun şirketin daha fazla bilgi paylaşmasını istediğini" belirten bir e-posta yazışmasının ekran görüntüsüne yer verdi.

                            Belgeler, New York Post'un, Hunter Biden'ın şüpheli denizaşırı iş anlaşmalarıyla ilgili 14 Ekim 2020 tarihli makalesini yayınlamasından saatler önce bir FBI ajanının Roth ile temasa geçtiğini gösterirken, Twitter'ın söz konusu makaleye kısıtlama uygulaması konusunda ipuçlarını ortaya koydu.

                            Shellenberger, 13 Ekim 2020 gecesi özel bir tek yönlü iletişim kanalı aracılığıyla Twitter yöneticisi Yoel Roth'a ve en az bir kişiye 10 belge göndererek, Roth ve meslektaşlarından belgeleri aldıklarını doğrulamalarını istediği bir belgeyi paylaştı.

                            Michael Shellenberger, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bir defasında FBI'ın Facebook'la iletişime geçerek seçimler öncesinde "Rus propagandası" konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği videoyu da paylaştı.

                            FBI HUNTER BİDEN KONUSUNDA YABANCI NÜFUSA DAİR KANIT İSTEDİ
                            Bağımsız gazeteci Michael Shellenberger, ifşa serisinde, Hunter Biden'ın yurt dışı ticari ilişkilerinin ifşa edilmesine yol açan dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili Twitter'dan defalarca yabancıların müdahalesi konusunda delil istediğini ifade etti.

                            Twitter Dosyaları 7. Kısım paylaşımlarında, Twitter yöneticilerinin "defalarca" platformda "çok az" Rus faaliyeti olduğunu belirttiklerine dikkati çekildi.

                            Gazeteci, Twitter yöneticilerinin yasal yollar dışında paylaşmayacaklarını söyledikleri bazı bilgileri FBI yetkililerinin ısrarla istemeye devam ettiklerini vurguladı.

                            Shellenberger, FBI görevlisi Chan'ın Temmuz 2020'de, yaklaşan seçimlere yönelik tehditler hakkında bilgi paylaşabilmesi için Twitter yöneticileri için geçici olarak "Çok Gizli" güvenlik izinleri ayarladığını ortaya koyan e-postaya da delil olarak yer verdi.

                            3 MİLYON 415 BİN 323 DOLAR ÖDEDİLER!
                            Şubat 2021 tarihli bir e-postada ise bir Twitter çalışanının şirketin hükümet ve FBI'dan 2 yıldan daha kısa bir süre içinde 3 milyon 415 bin 323 dolar topladığını ortaya koyuyor.

                            HUNTER BİDEN'IN UYUŞTURUCU VE SEKS PARTİLERİ İFŞA OLMUŞTU
                            ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın laptopundaki verilen sızmasıyla seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de ifşa olmuştu. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

                                Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

                                Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

                                Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.

                                YENGESİYLE İLİŞKİ YAŞADI
                                Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.
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                                Haberler Dünya Elon Musk, Pentagon'la Twitter arasındaki kirli anlaşmayı ifşa etti: Listede terör örgütü YPG/PKK da var
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