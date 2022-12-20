Elon Musk, Pentagon'la Twitter arasındaki kirli anlaşmayı ifşa etti: Listede terör örgütü YPG/PKK da var

TWITTER KAPATMAK İÇİN TAAHHÜT VERDİ

Twitter, hükümet destekli manipülasyonları tespit etmek ve engellemek için çaba sarf ettiğini söylüyordu. Hatta Kongre'ye devlet destekli tüm gizli operasyonları ve aldatıcı yayınları hızla tespit etme ve kapatma taahhüdü verdi.

Fang, CENTCOM'un önce bu hesaplarla doğrudan bağlantısını kamuya açık bir şekilde gösterdiğini ancak zamanla taktik değiştirerek bu hesaplarla ilişkisini gizlemeye başladığını aktardı.