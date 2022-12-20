Elon Musk, Pentagon'la Twitter arasındaki kirli anlaşmayı ifşa etti: Listede terör örgütü YPG/PKK da var

Sosyal medya devi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ifşaları sürüyor. Musk'ın şirket eski yönetiminin uygulamalarına yönelik yaptığı sekizinci ifşaatında, Twitter'ın ABD ordusunun talebi üzerine Orta Doğu'daki psikolojik harp operasyonları hesaplarına dahili koruma sağladığı ve bunlara onaylı hesap (mavi tik) özelliği verdiği ortaya çıktı.
Musk, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla sürdürdüğü ifşaatların 8'incisini Intercept haber sitesinin muhabiri Lee Fang üzerinden yaptı.
YAZIŞMALAR İFŞA OLDU
Fang, Twitter hesabından yaptığı paylaşım dizisinde, Twitter ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında CENTCOM'un psikolojik harekatlarının parçası olan hesapların şikayet gibi durumlara karşı koruma listesine (beyaz liste) alınmasını ve bu hesaplara onaylı hesap işareti verilmesine ilişkin yazışmaları ifşa etti.