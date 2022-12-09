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    • Dünya
    • 09.12.2022 11:13
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    • 09.12.2022 11:28
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    Takvim.com.tr Twitter'ın "gizli sansür" skandalının izini sürdü! "Gölge grup" yönetti içerikler tek tek engellendi

    Değişen dünya ile birlikte hayatımıza giren unsurlardan olan sosyal medya, adeta bir "Dijital Diktatörlük" yapısına büründü. ABD seçimleri sırasında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a bile sansür uygulayan Twitter'ın sansür sistemi ifşa oldu. Bir süre önce kendisini "ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi" ilan eden Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'ın bazı içerikleri bilinçli şekilde kara listeye aldığı ve trend olmasını engelleyerek görünürlüğünü sınırlandırdığı ortaya çıktı. Takvim.com.tr Twitter'ın sansür skandalının perde arkasında yaşananların izini sürdü...

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr Twitter’ın gizli sansür skandalının izini sürdü

    Bir süre önce dünyanın en zengin kişilerinden olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter'ın sansür sisteminin perde arkasında yaşananlar bir bir ifşa olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni patron Musk, ABD seçimleri sırasında şuanki başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandallarıyla ilgili içeriklere uygulanan yasakları tek tek ifşalamıştı. Musk, Biden'ın ekibinin Twitter çalışanlarıyla iletişime geçerek Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu skandallarıyla ilgili içerikleri sildirdiğini, bu paylaşımları yapan kullanıcıların hesaplarının da askıya alındığını açıklamıştı.

    KARA LİSTE SİSTEMİYLE SANSÜR
    "Dijital Diktatör"     Twitter ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Dönemin ABD Başkanı Trump'a dahi sansür uygulayabilecek derecede bir politika izleyen Twitter'ın "kara listeler" aracılığı ile birçok paylaşımın trend olmasını engellediği, hatta trend olan konuları bile sınırlandırarak "tümüyle gizlediği"ni ortaya koydu.

    *Twitter'ın Hunter Biden haberlerini sansürlemesiyle ilgili haberimizi okumak için fotoğrafa tıklayın

    ABD'li gazeteci Bari Weiss'ın Matt Taibbi'ye dayandırdığı belgelere göre Twitter'ın sansür sistemi şu şekilde işledi:
    Kurulduğu dönem "Herkese fikir ve bilgi özgürlüğü" misyonu sunan Twitter, zamanla bu misyonunu terk ederek gizli otosansür uygulamalarını hayata geçirdi.

    Stanford Üniversitesi'nde görevli Dr. Jay Bhattacharya'nın, koronavirüs kapanmalarının çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceği ile ilgili paylaşımı "kara listeye" eklenerek trend olmasının önüne engel konuldu.

    Yine sağ görüşlü talk show sunucusu Dan Bongino'da "arama kara listesi"ne eklenerek engellendi.

    Muhafazakar aktivist kimliği ile tanınan Charlie Kirk'ün hesabı da "yükseltmeyin" olarak ayarlandı.

        2018 yılında Twitter'da Hukuk Politikası ve Güven Başkanı olarak görev yapan Vijaya Gadde ve Ürün Başkanı olarak görev yapan Kayvon Beykpour tarafından "sansür" uygulamaları yalanlandı. Twitter yöneticileri o dönem "Biz gölge yasağı uygulamıyoruz. Siyasi bakış açılarına veya ideolojiye dayalı yasağı kesinlikle gölgelemiyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak birden çok üst düzey kaynak tarafından Twitter'ın "Görünürlük Filtreleme" yasağı uyguladığı doğrulandı. Konuyla ilgili konuşan bir Twitter çalışanı, "Görünürlük filtrelemeyi, insanların gördüklerini farklı düzeylerde bastırmanın bir yolu olarak düşünün. Bu çok güçlü bir araç." diyerek açıkladı.

        Twitter "VF" adını verdiği "görünürlük filtreleme" özelliği ile Twitter kullanıcılarının görünürlüğünü kontrol etti. Bazı paylaşımların keşfedilebilirliği sınırlandırılırken, bazı kullanıcılar da "hashtag" sayfalarına ve trend listelerine dahil edilmedi.


        *Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey

        SANSÜRÜ "GÖLGE GRUP" YÖNETTİ
        Bu sansür uygulaması kağıt üzerinde sıradan çalışanların ötesinde, üst düzey bir seviyede gerçekleştirildi. Sansür uygulamasının başındaki "gölge grup"un başında CEO'lar Jack Dorsey ve Parag Agrawal ile birlikte Hukuk, Politika ve Güven Başkanı Vijaya Gadde ve Küresel Güven ve Güvenlik Başkanı Yoel Roth yer aldı. Siyasi açıdan en büyük ve hassas sansür uygulamalarına bu gruptaki isimler karar verdi.

        Bazı hesaplar sansür uygulamaları sonucu "nefret dolu davranış" suçlaması nedeniyle defalarca sebepsiz yere askıya alındı.

            Aynı Twitter, bazı kullanıcıların hedef gösterilmesine ise sessiz kaldı. Kullanıcıların fotoğraflarının ve ev adreslerinin yayınlanmasıyla ilgili yapılan şikayete "Twitter kurallarını ihlal etmiyor." denilerek herhangi bir işlem yapılmadı.

            Şirket içi konuşmalarda da Twitter çalışanlarının, uygulanan sansür sistemiyle ilgili açık açık konuştuğu ortaya çıktı.

            TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİ DE KORUYOR
            Gizli sansür sistemi adım adım ifşa olan Twitter, dünya genelinde birçok suçluyu da içerisinde barındırıyor. Özellikle bot hesaplar aracılığı ile yapılan algı manipülasyonlarının merkezi haline gelen Twitter, Türkiye düşmanı, terör örgütü yandaşı ve muhaliflerin de yuvası olarak dikkat çekiyor.

            FETÖ'CÜ İSİMLERİN HEPSİ MAVİ TİKLİ
            Firari durumda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Emre Uslu, Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan, Said Sefa gibi isimlere de mavi tik veren Twitter, bu yöntemle o hesapları da koruma altına aldı.

            TWITTER'IN CEO'SU JACK DORSEY ENES KANTER'İN TWEETİNİ PAYLAŞMIŞTI
            Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'in Twitter'dan paylaştığı mesajı retweet yaparak büyük bir skandala imza attı.

            FETÖ'cü Kanter, Twitter'da Türkiye'yi eleştiren İngilizce bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı kendi kişisel hesabında retweet eden Twitter'ın CEO'su Jack'e Türk kullanıcılar geniş çaplı tepki gösterirken, Dorsey eleştirilere kulak asmadı.

                TWITTER İLE FETÖ İLİŞKİSİ ÇOK DERİN
                Tamamen Türkiye karşıtı operasyonların merkezi Twitter'ın terör örgitleriyle de ilişkisi daha derin. Haklarında yakama kararı bulunan firari FETÖ'cülerin; Facebook'tan Twitter'e, Google'dan Microsoft'a kadar pek çok sosyal ağda, kritik görevlerde çalıştığı gündeme gelmişti. Fetullahçı İbrahim Okuyucu'nun, darbeden 6 ay önce Türkiye'de 37 milyon kişinin hesabının bulunduğu Facebook'ta çalışmaya başlamıştı. Okuyucu'nun, FETÖ'nün kapatılan yayın organı olan Samanyolu TV'nin programcılarından Saim Orhan ile defalarca görüştüğü, örgütün kara propaganda için kullandığı "Fuat Avni" isimli hesaba da Twitter hesabının güvenliğini nasıl sağlayacağına dair tavsiyelerde bulunduğu deşifre olmuştu.

                Twitter'da ise FETÖ'cü Murat Balandı'nın Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü olarak görev aldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye karşıtı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Twitter'a sızmayı başaran FETÖ'cü Balandı'nın, Aralık 2017'den sonra işbaşı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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