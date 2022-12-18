Yunanistan'daki telekulak skandalında yeni perde: Çipras döneminde de bakanlar dinlendi

Haberde, bu listede, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, SYRIZA'nın iktidar ortağı Bağımsız Yunanlar Partisinin Lideri ve dönemin Savunma Bakanı Yannis Kamenos ile dönemin Ekonomi ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Steryos Piçiorlas'ın da bulunduğu ileri sürüldü.