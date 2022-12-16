Yunanistan basını flaş olarak duyurdu! Washington-Ankara anlaştı: F-16 satışında kritik viraj dönüldü

Washington'daki ERT muhabiri Argiri ABD'nin başkentinde devam eden F-16 savaşında dönülen virajı Twitter mesajıyla paylaştı, haber anında tüm Yunan medyasında manşetlere çekildi.
40 ADET YENİ F-16 ALINACAK!
ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasını bazı şartlara bağlayan maddeler Aralık ayının ilk haftasında Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan (NDAA) çıkarıldı. Aylardır söz konusu maddelerin NDAA'da kalması için çaba gösteren Yunan lobisi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Hava gücünü yenilemeyi planlayan Türkiye, NATO müttefiki ABD'den 40 adet yeni F-16 jeti ve 80 adet modernizasyon kiti satın almak istiyor.
KRİTİK VİRAJ DÖNÜLDÜ
ABD Senatosu, rekor bir rakama ulaşan, 858 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını bugün onayladı. Başkan Joe Biden'ın imzasına kalan NDAA'nın onaylandığı gün, Türkiye ile Yunanistan'ı yalnızca Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de değil Washington'da da karşı karşıya getiren F-16 savaşında bir viraj daha dönüldü.
UMUTLARINI MENENDEZ'E BAĞLADILAR
Yunan devlet televizyonu ERT'nin Washington muhabiri Lena Argiri, Ankara ve Washington arasında uzun süredir devam eden teknik görüşmelerin tamamlandığını Twitter mesajıyla duyurdu. Bir sonraki adımın Kongre onayı olduğunu kaydeden ERT muhabiri Argiri, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in oynayacağı role vurgu yaptı.