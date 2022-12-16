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    • Dünya
    • 16.12.2022 10:38
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    • 16.12.2022 11:01
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    Yunanistan basını flaş olarak duyurdu! Washington-Ankara anlaştı: F-16 satışında kritik viraj dönüldü

    ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler çıkarılmıştı. Yunanistan medyası, görüşmelerde Ankara ve Washington arasında uzun süredir devam eden teknik görüşmelerin tamamlandığını duyurdu. Bir sonraki adımın Kongre onayı olduğunu kaydeden Yunan gazeteciler, umutlarını Türkiye düşmanı Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'e bağladı.

    F-16 satışında kritik viraj dönüldü

    Washington'daki ERT muhabiri Argiri ABD'nin başkentinde devam eden F-16 savaşında dönülen virajı Twitter mesajıyla paylaştı, haber anında tüm Yunan medyasında manşetlere çekildi.

    40 ADET YENİ F-16 ALINACAK!
    ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasını bazı şartlara bağlayan maddeler Aralık ayının ilk haftasında Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan (NDAA) çıkarıldı. Aylardır söz konusu maddelerin NDAA'da kalması için çaba gösteren Yunan lobisi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

    Hava gücünü yenilemeyi planlayan Türkiye, NATO müttefiki ABD'den 40 adet yeni F-16 jeti ve 80 adet modernizasyon kiti satın almak istiyor.

    KRİTİK VİRAJ DÖNÜLDÜ
    ABD Senatosu, rekor bir rakama ulaşan, 858 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını bugün onayladı. Başkan Joe Biden'ın imzasına kalan NDAA'nın onaylandığı gün, Türkiye ile Yunanistan'ı yalnızca Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de değil Washington'da da karşı karşıya getiren F-16 savaşında bir viraj daha dönüldü.

    UMUTLARINI MENENDEZ'E BAĞLADILAR
    Yunan devlet televizyonu ERT'nin Washington muhabiri Lena Argiri, Ankara ve Washington arasında uzun süredir devam eden teknik görüşmelerin tamamlandığını Twitter mesajıyla duyurdu. Bir sonraki adımın Kongre onayı olduğunu kaydeden ERT muhabiri Argiri, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in oynayacağı role vurgu yaptı.

        ABD CEPHESİNDEN OLUMLU ADIMLAR
        Kathimerini gazetesi, 'ABD-Türkiye: F-16'larda teknik görüşmeler bitti' başlığıyla sunduğu haberde, Amerikan Kongresi'nin jetlerin Türkiye'ye gönderilmesinde son sözü söyleyeceğini belirtti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın teknik görüşmelerin tamamlandığına yönelik haberlere yorum yapmadığını dile getiren gazete, bir sözcünün "ABD, NATO müttefiki Türkiye ile işbirliğine değer veriyor. ABD ve Türkiye uzun yıllara dayanan ve derin savunma ilişkilerine sahip. Washington, Türkiye'nin NATO'da müşterek çalışmayı sürdürmesine öncelik veriyor" dediğini yazdı.

        SON KARAR KONGRE'NİN
        Gazete, Türkiye karşıtlığıyla bilinen New Jersey senatörü Menendez'in F-16 ve modernizasyon kitleri satışına karşı çıktığını hatırlattı. Kathimerini'deki habere göre, Cumhuriyetçi James Rees'in F-16'ları Viper modeline yükseltecek kitler ve yeni jetlerin satışına yeşil ışık yakılabilmesi için Türkiye ve ABD arasındaki birçok problemin çözülmesi gerektiğini söyledi.

        Ethnos gazetesi, 'Türkiye ABD'den nasıl ve ne zaman F-16'ları alabilir: Yol haritası' haberinin yanı sıra 'Türkiye ve ABD, F-16'ların satın alınmasında görüşmeleri tamamladı-Menendez'in rolü kritik' başlıklı bir diğer habere yer verdi.

        Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin Yunan muhabirlerden gelen soruları yanıtlamadığını bildirdi. Bob Menendez'in jetlerin satışını dondurabileceğini belirten Ethnos, son sözün ise Amerikan Kongresi'ne ait olduğunu aktardı.

        MENENDEZ HALA OLUMSUZ
        Ta Nea gazetesi, 'ABD ve Türkiye'nin F-16 görüşmeleri sonuçlandı-Menendez veto için katı' başlığını attı.

        ERT muhabiri Lena Argiri'nin Twitter mesajına yer veren Ta Nea, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelerin tamamlandığına dair bilgilendirmeyi Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne yapması gerektiğini vurguladı.

        Müzakerelerin tamamlandığını aktaran To Vima gazetesi, Senatör Menendez'in F-16 planına karşı çıktığını ve Dış İlişkiler Komitesi'nde kilit bir rolü olduğunu yazdı.

        Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi ise, 'ABD-Türkiye F-16 görüşmeleri bitti-Menendez hala olumsuz' başlığını seçti.

        ONAYLAMAYACAĞIM NOKTA
        Proto Thema internet sitesi, haber başlığında 'Menendez 'Hayır'da ısrarcı' ifadesine yer verdi, Demokrat siyasetçinin bir kez daha satın almaya izin vermeyeceğini yinelediğini bildirdi.

        ABD Kongresi'nin 'şahinlerinden biri' olarak kabul edilen Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, 13 Ekim tarihinde şu mesajı paylaşmıştı:
        "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) bir değişiklik, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını geliştirmek için elimizdeki araçlardan sadece bir tanesidir. Açık konuşayım: ABD Kongresi'nin Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım. Nokta."

            Bob Menendez, aynı hafta Güney Kıbrıslı Rumların etkinliğine online bağlanıp F-16 satışına onay vermeyeceğini tekrarladı, Türkiye'ye kin kustu. Kıbrıs'a dair skandal sözler sarf eden New Jersey Senatörü Menendez, Rumlara verdiği destekten gurur duyduğunu dile getirip Türkiye'nin Kıbrıs'taki askerlerini çekmesini istedi.

            TÜRKİYE'YE KİN KUSTU
            Demokrat siyasetçi, satışı sınırlayan maddelerin savunma bütçesinden çıkarılması sonrasında 13 Ekim'deki mesajını alıntılayıp bir kez daha Twitter hesabından Türkiye'ye kin kustu.

            Menendez, şu ifadeleri kullandı:
            "Bazı iddiaların aksine, NDAA Türkiye için bir kazanım değildir. Bu, silah satışlarıyla ilgili olarak Senato'da elimizde bulunan pek çok araçtan sadece bir tanesidir. Tekrar söylüyorum. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki ihlallerini durdurana kadar Türkiye için F-16'ları onaylamayacağım."

            MİÇOTAKİS BENİM İÇİN ARTIK YOK
            Türk-Yunan ilişkileri 2022 kışını sakin geçirdi ancak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyaretinde sarf ettiği cümleler fırtına kopardı. Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini istedi. Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunan Başbakan için "Miçotakis benim için artık yok" dedi.

            2022 yazı ve sonbaharında ise Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de gerilim dinmedi. Atina yönetimi Türkiye'ye F-16 verilmemesi için tüm gücünü ortaya koyarken, ABD lideri Biden'ın satışa bir kez daha yeşil ışık yakması üzerine Yunan lobisi geçen ay tekrar harekete geçmişti.

            Joe Biden, Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Ankara'ya F-16 desteğini yinelemişti.

            Doğu Akdeniz krizinde köşeye sıkışan Atina yönetimi, yalnızca iki yıl içinde silahlanmaya milyarlarca euro harcadı. Fransa'dan Rafale jetleri satın alan Yunanistan, F-16 savaş uçaklarını Viper seviyesine çıkarıyor ve ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak istiyor.

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            Haberler Dünya Yunanistan basını flaş olarak duyurdu! Washington-Ankara anlaştı: F-16 satışında kritik viraj dönüldü
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