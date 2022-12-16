Yunanistan basını flaş olarak duyurdu! Washington-Ankara anlaştı: F-16 satışında kritik viraj dönüldü

Ethnos gazetesi, 'Türkiye ABD'den nasıl ve ne zaman F-16'ları alabilir: Yol haritası' haberinin yanı sıra 'Türkiye ve ABD, F-16'ların satın alınmasında görüşmeleri tamamladı-Menendez'in rolü kritik' başlıklı bir diğer habere yer verdi.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin Yunan muhabirlerden gelen soruları yanıtlamadığını bildirdi. Bob Menendez'in jetlerin satışını dondurabileceğini belirten Ethnos, son sözün ise Amerikan Kongresi'ne ait olduğunu aktardı.

MENENDEZ HALA OLUMSUZ

Ta Nea gazetesi, 'ABD ve Türkiye'nin F-16 görüşmeleri sonuçlandı-Menendez veto için katı' başlığını attı.

ERT muhabiri Lena Argiri'nin Twitter mesajına yer veren Ta Nea, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelerin tamamlandığına dair bilgilendirmeyi Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne yapması gerektiğini vurguladı.