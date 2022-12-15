Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı, ABD yakından izliyor

Türkiye, savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımlarıyla, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ABD basınında geniş yer buldu.
Dergideki haberde, Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin "Ukrayna'ya Rusya ile savaşta kritik öneme sahip bir insansız hava aracı tedarik eden Türk şirketi, 'insansız savaş uçağı' olarak tanımladığı yeni bir süpersonik insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.