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    • 09.04.2021 16:07
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    Dijital Diktatör 'dan operasyonu! Türkiye düşmanı ve PKK, yanlısı kim varsa tiklediler!

    Teknoloji çağının "dijital diktatörleri"nden ; Türkiye düşmanı, terör örgütü yandaşı ve muhaliflerin yuvası olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı'na bile sansür uygulacak hale gelen Twitter ne ilginçtir ki söz konusu terör örgütleri olduğunda tam bir korumacı hale geliyor. ve PKK sempatizanı, muhalif hesaplara "güvenilir hesap" anlamınına gelen "" veren Twitter; Turkuvaz Medya'nın markalarından aNews, Fikriyat ve Yeni Asır gazetesinin hesaplarını ise kapatarak açıkça operasyon yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Türkiye düşmanı ve PKK, FETÖ yanlısı kim varsa tiklediler

    Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde sosyal medya adeta kara propagandanın merkezi haline gelirken; Twitter adeta "dijital diktatörlüğe" soyundu. Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ YANLISI MUHALİFLERE MAVİ TİK
    Siyasal medya platformuna dönüşen Twitter, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarını sansürlemişti. Söz konusu terör örgütü propagandası, Türkiye düşmanlığı, yalan ve dezenformasyon olunca sessiz kalan ve adeta bu odakların yuvası olan Twitter yine büyük bir skandala imza attı.

    Her fırsatta muhaliflik kimliği ile açıkça Türkiye düşmanlığı yapan Nevşin Mengü, Levent Gültekin gibi isimlerin yanı sıra terör örgütü PKK'nın siyasi partisi HDP'den milletvekili seçilen Barış Atay gibi isimlere son dönemde "güvenilir hesap" anlamına gerek mavi tik verdi. CHP-HDP yandaşı sol muhalif yayın organlarından olan Dokuz8Haber'in sosyal medya hesaplarına da mavi tik verilirken; Turkuvaz Medya'ya ait aNews, Fikriyat ve Yeni Asır gazetesinin hesapları kapatılarak açıkça operasyon yapıldı.

    Twitter'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ve FETÖ ile ciddi mücadelesiyle dikkat çeken gazeteci Nedim Şener'in ise mavi tiki bulunmuyor. Şener, konuyla ilgili temmuz ayında bir paylaşım yaparken, aradan geçen sürede henüz mavi tik verilmemesi Twitter'ın "güvenilir hesap"ta aradığı şartları bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

    FETÖ'CÜ İSİMLERİN HEPSİ MAVİ TİKLİ
    Firari durumda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Emre Uslu, Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan, Said Sefa gibi isimlere de mavi tik veren Twitter, bu yöntemle o hesapları da koruma altına aldı.

        TWITTER'IN CEO'SU JACK DORSEY ENES KANTER'İN TWEETİNİ PAYLAŞMIŞTI
        Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'in Twitter'dan paylaştığı mesajı retweet yaparak büyük bir skandala imza attı.

        FETÖ'cü Kanter, Twitter'da Türkiye'yi eleştiren İngilizce bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı kendi kişisel hesabında retweet eden Twitter'ın CEO'su Jack'e Türk kullanıcılar geniş çaplı tepki gösterirken, Dorsey eleştirilere kulak asmadı.

        SANAL ORTAMDA DA BİR ARAYA GELDİLER
        ABD'de FETÖ lehine algı operasyonları yaparak siyasal mağduriyet yaratma çabası içerisinde olan Enes Kanter ile Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yakın zaman önce sanal ortamda da bir araya gelerek paylaşımda bulundu.

        ABD SEÇİMLERİNDE DE OPERASYON ÇEKTİLER
        Kasım ayında ABD'de yapılan Trump ile Biden arasındaki seçimlerde de açık şekilde operasyon çeken Twitter; Trump'a sansür uygularken, Biden aleyhine yapılan haberlere ise kısıtlama getirmişti. Twitter, Trump'ın seçim sürecindeki tweetlerinin neredeyse yarısını sansürledi. Twitter sansürü "doğru bilgi akışını sağlamak" için yaptığını öne sürse de sansürün boyutları kullanıcıları endişelendirdi.

            TWİTTER'IN DEMOKRASİYİ YÖNETMESİ KORKUNÇ!
            O dönem Twitter'ın sansürüne tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Twitter'ın "demokrasiyi yönetmesinin korkunç" olduğunu ifade etti.

            Bir kullanıcı Twitter'ın dünya liderlerinin tweet'lerini gizlemesinin korkunç olduğunu ifade ederek, Twitter'ın insanlar adına karar vermemesi gerektiğini ifade etti.

            TWITTER İLE FETÖ İLİŞKİSİ ÇOK DERİN

            Tamamen Türkiye karşıtı operasyonların merkezi Twitter'ın terör örgitleriyle de ilişkisi daha derin. Haklarında yakama kararı bulunan firari FETÖ'cülerin; Facebook'tan Twitter'e, Google'dan Microsoft'a kadar pek çok sosyal ağda, kritik görevlerde çalıştığı gündeme gelmişti. Fetullahçı İbrahim Okuyucu'nun, darbeden 6 ay önce Türkiye'de 37 milyon kişinin hesabının bulunduğu Facebook'ta çalışmaya başlamıştı. Okuyucu'nun, FETÖ'nün kapatılan yayın organı olan Samanyolu TV'nin programcılarından Saim Orhan ile defalarca görüştüğü, örgütün kara propaganda için kullandığı "Fuat Avni" isimli hesaba da Twitter hesabının güvenliğini nasıl sağlayacağına dair tavsiyelerde bulunduğu deşifre olmuştu.

            Twitter'da ise FETÖ'cü Murat Balandı'nın Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü olarak görev aldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye karşıtı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Twitter'a sızmayı başaran FETÖ'cü Balandı'nın, Aralık 2017'den sonra işbaşı yaptığı ortaya çıkmıştı.

            İşte mavi tike sahip hesaplardan bazıları

            FİRARİ FETÖ'CÜ TARIK TOROS

            FİRARİ FETÖ'CÜ ADEM YAVUZ ARSLAN



            FİRARİ FETÖ'CÜ SAİD SEFA


                FİRARİ FETÖ'CÜ EMRE USLU



                CHP-HDP YANDAŞI SOL MUHALİF YAYIN ORGANI DOKUZ8HABER



                SÖZDE MUHALİF KİMLİĞİ İLE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPAN NEVŞİN MENGÜ
                    Haberler Güncel Dijital Diktatör Twitter'dan mavi tik operasyonu! Türkiye düşmanı ve PKK, FETÖ yanlısı kim varsa tiklediler!