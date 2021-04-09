Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde sosyal medya adeta kara propagandanın merkezi haline gelirken; Twitter adeta "dijital diktatörlüğe" soyundu. Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANLISI MUHALİFLERE MAVİ TİK

Siyasal medya platformuna dönüşen Twitter, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarını sansürlemişti. Söz konusu terör örgütü propagandası, Türkiye düşmanlığı, yalan ve dezenformasyon olunca sessiz kalan ve adeta bu odakların yuvası olan Twitter yine büyük bir skandala imza attı.