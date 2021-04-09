Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde sosyal medya adeta kara propagandanın merkezi haline gelirken; Twitter adeta "dijital diktatörlüğe" soyundu. Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.
TERÖR ÖRGÜTÜ YANLISI MUHALİFLERE MAVİ TİK
Siyasal medya platformuna dönüşen Twitter, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarını sansürlemişti. Söz konusu terör örgütü propagandası, Türkiye düşmanlığı, yalan ve dezenformasyon olunca sessiz kalan ve adeta bu odakların yuvası olan Twitter yine büyük bir skandala imza attı.
Her fırsatta muhaliflik kimliği ile açıkça Türkiye düşmanlığı yapan Nevşin Mengü, Levent Gültekin gibi isimlerin yanı sıra terör örgütü PKK'nın siyasi partisi HDP'den milletvekili seçilen Barış Atay gibi isimlere son dönemde "güvenilir hesap" anlamına gerek mavi tik verdi. CHP-HDP yandaşı sol muhalif yayın organlarından olan Dokuz8Haber'in sosyal medya hesaplarına da mavi tik verilirken; Turkuvaz Medya'ya ait aNews, Fikriyat ve Yeni Asır gazetesinin hesapları kapatılarak açıkça operasyon yapıldı.
Twitter'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ve FETÖ ile ciddi mücadelesiyle dikkat çeken gazeteci Nedim Şener'in ise mavi tiki bulunmuyor. Şener, konuyla ilgili temmuz ayında bir paylaşım yaparken, aradan geçen sürede henüz mavi tik verilmemesi Twitter'ın "güvenilir hesap"ta aradığı şartları bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
FETÖ'CÜ İSİMLERİN HEPSİ MAVİ TİKLİ
Firari durumda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Emre Uslu, Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan, Said Sefa gibi isimlere de mavi tik veren Twitter, bu yöntemle o hesapları da koruma altına aldı.