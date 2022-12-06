Alman Bild Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferini yazdı: Dünyayı açlıktan kurtardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını eleştiren Alman Bild gazetesi, dünyanın takdir ettiği tahıl koridoru diplomasisi başarısı karşısında duyarsız kalamadı, alkış tuttu.
Gazete, Rus donanmasının Ukrayna limanlarını yaklaşık altı ay süreyle bloke ettiğini, bu nedenle tahıl ihraç edilemediğini hatırlattı ve Başkan Erdoğan'ın devreye girdiğine değindi.
400 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ
Bild, "Çünkü İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Yani Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi içeri girip çıkamaz. Erdoğan, bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı. Abluka sona erdi. Birkaç hafta sonra, ilk Ukrayna yük gemisi hareket etti" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, NASA'nın aylarca çektiği uydu görüntülerini dayanak gösteren gazete, Rusya'nın toprak kazanımı nedeniyle bu yıl hasadın 50 milyon tona gerilediğine de vurgu yaptı.