Muhalefet göremedi, İngiliz Financial Times yazdı! Başkan Erdoğan'ın ustalık eseri: Diplomasi zaferleri mercek altında

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE

Savaşın başladığı ilk günden itibaren denge siyaseyi yürüten Türkiye, tarafların ilk diyalogunda merkez oldu. Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

29 Mart'ta taraflar bu kez Dolmbahçe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğüne bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı.