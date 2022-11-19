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    • Güncel
    • 19.11.2022 17:11
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    • 19.11.2022 17:24
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    Muhalefet göremedi, İngiliz Financial Times yazdı! Başkan Erdoğan'ın ustalık eseri: Diplomasi zaferleri mercek altında

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla siyaset sahnesinde karşı karşıya gelen iki kutup arasında; denge politikasını işleten Türkiye çözümün ve diplomatik başarının merkezi oldu. Tarafları Antalya ve İstanbul'da bir araya getiren Türkiye, muhtemel bir gıda krizi önlemek için inşa edilen tahıl koridorunda masanın İstanbul'da kurulmasını sağladı. Rusya'nın çekilme kararından vazgeçmesi için diplomasi yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çabası, yeniden koridorun çalışmaya başlamasıyla dünya çapında teşekkür ve takdirle karşılandı. İngiliz Financial Times gazetesi, savaşın ilk gününden itibaren Başkan Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasiyi övgüyle satırlarına taşıdı.

    Başkan Erdoğan’ın ustalık eseri

    Tün dünyayı belirsizlikte bırakan tahıl krizi, bir kez daha Türkiye'nin aracılığıyla çözüldü. Yürüttüğü diplomasi trafiği sayesinde Rusya Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizinde son noktayı koyan Türkiye'nin başarısı, İngiliz Financial Times tarafından konu edildi.

    FT, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rolünü ele alan bir analize imza attı.

    4 AY DAHA AÇIK KALACAK
    Rusya Ukrayna savaşının dünya genelinde yarattığı gıda krizi, Türkiye'nin çabalarıyla çözüme kavuştu.

    Rusya ile yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerinin ardından tüm dünyanın merakla beklediği gelişmeyi "Tahıl koridoru 4 ay daha açık kalacak" sözleriyle duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı büyük yankı uyandırdı.

        Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını konuşurken İngiliz Financial Times'ta dikkat çeken bir analiz daha geldi.

        KÜRESEL SİYASETİN ÖNEMLİ BİLEŞENİ
        Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti.

        Türkiye'nin küresel başarısını ele alan Financial Times, manşetinde "Türkiye gibi bölgesel olarak güçlü ülkeler menüde değil masada olma kararlılığını paylaşıyorlar." ifadelerine yer verdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
        Türkiye'nin, yürüttüğü politikalarla güçlü ve belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen FT, Türk diplomasisinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.

            Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolünün önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen FT, Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü politikaya da övgü yağdırdı.

            "MASADA USTALIKLA YER ALIYOR"
            Başkan Erdoğan'ın, Soğuk Savaş dönemi ittifaklarına mesafeli durarak ustaca her masada yer aldığını söyleyen İngiliz gazete, Türkiye'nin NATO üyeliği kimliğini de koruyarak hassas dengelerde başarılı bir çözüm süreci yürüttüğünü söyledi.

            RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE
            Savaşın başladığı ilk günden itibaren denge siyaseyi yürüten Türkiye, tarafların ilk diyalogunda merkez oldu. Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

            29 Mart'ta taraflar bu kez Dolmbahçe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğüne bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı.

            23 Temmuz'da Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı.

                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz'deki saldırıları bahane ederek koridoru kapatma kararının ardından diyalogunu sürdüren Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sayın Putin ile dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi." dedi.

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                Haberler Güncel Muhalefet göremedi, İngiliz Financial Times yazdı! Başkan Erdoğan'ın ustalık eseri: Diplomasi zaferleri mercek altında
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