Muhalefet göremedi, İngiliz Financial Times yazdı! Başkan Erdoğan'ın ustalık eseri: Diplomasi zaferleri mercek altında

Tün dünyayı belirsizlikte bırakan tahıl krizi, bir kez daha Türkiye'nin aracılığıyla çözüldü. Yürüttüğü diplomasi trafiği sayesinde Rusya Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizinde son noktayı koyan Türkiye'nin başarısı, İngiliz Financial Times tarafından konu edildi.
FT, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rolünü ele alan bir analize imza attı.
Rusya ile yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerinin ardından tüm dünyanın merakla beklediği gelişmeyi "Tahıl koridoru 4 ay daha açık kalacak" sözleriyle duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı büyük yankı uyandırdı.