Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu



Fotoğrafta: Engels Havalimanı

"UKRAYNA'NIN ASKERİ, İLETİŞİM VE ENERJİ SİSTEMLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ"

Söz konusu açıklamada, Rus ordusunca Ukrayna'ya yönelik bugünkü füze saldırısı hakkında, şunlar kaydedildi:

"Bugün, Ukrayna'nın askeri yönetim sistemi ile savunma, iletişim ve enerji unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenlendi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen 17 unsur vuruldu. Saldırı sonucunda yabancı silah, askeri teçhizat ve mühimmatların, çatışmaların devam ettiği bölgelere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait trenlerle sevkiyat süreci engellendi."