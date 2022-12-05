NATO'ya girmek isteyen İsveç yola gelmeye başladı! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli





Kristersson, Pekgül'e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları kaydetti:

"Teröre, terörün finansmanına veya başka bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bununla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim."