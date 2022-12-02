İsveç'ten teröre karşı ilk adım: 100'den fazla talep reddedildi! PKK VE FETÖ’cülerin iadeleri için son viraj

HAVA OLUMLU YÖNDE DEĞİŞİYOR

Finlandiya'nın, İsveç'e göre teröre destek konusunda daha olumlu bir durumda olduğu kaydedilirken İsveç'in de yeni hükümetle birlikte, mutabakat muhtırası şartlarını yerine getirmek konusunda istekli olduğu belirtiliyor. İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. Sabah'ta yer alan habere göre, halihazırda, PKK terör örgütü üyeleri İsveç yasalarına göre suç işlemedikleri sürece haklarında takibat yapılamıyor. Bu durumun yılbaşından itibaren değişmesi bekleniyor.

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