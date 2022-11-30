Yunanistan’dan Ege Denizi’nde provokasyon adımı! Silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapacak





RODOS'TA YUNAN VE MISIR ASKERLERİ TATBİKAT YAPACAK

Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos'ta 'Kollossos 22' adında tatbikat yapacağını yazdı yazdı.



2 Aralık'taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.



Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli'de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.