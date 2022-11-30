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    • Dünya
    • 30.11.2022 22:10
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    • 30.11.2022 22:10
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    Yunanistan’dan Ege Denizi’nde provokasyon adımı! Silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapacak

    Yunanistan, Ege Denizi’nde Türkiye’ye karşı yeni bir kışkırtma hazırlığında. Yunan basınının servis ettiği habere göre, Atina silahsızlandırılmış statüdeki adalarda askeri tatbikatlar yapacak.

    Yunanistan’dan Ege’de yeni provokasyon

    Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı provokasyon girişimleriyle ilişkileri iyice geren Yunanistan, silahsızlandırılmış statüdeki adalarda hukuksuz tavrını sürdürüyor.

    SİLAHSIZLANDIRILMIŞ ADALARDA ASKERİ TATBİKAT
    Pentapostagma haber sitesi, Yunanistan'ın Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.

    'Astrapi' adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak.



    10 Aralık'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız hava aracı da yer alacak.

    Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.



    RODOS'TA YUNAN VE MISIR ASKERLERİ TATBİKAT YAPACAK
    Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos'ta 'Kollossos 22' adında tatbikat yapacağını yazdı yazdı.

    2 Aralık'taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.

    Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli'de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.
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        Haberler Dünya Yunanistan’dan Ege Denizi’nde provokasyon adımı! Silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapacak
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