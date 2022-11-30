Yunanistan’dan Ege Denizi’nde provokasyon adımı! Silahsızlandırılmış adalarda tatbikat yapacak

Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı provokasyon girişimleriyle ilişkileri iyice geren Yunanistan, silahsızlandırılmış statüdeki adalarda hukuksuz tavrını sürdürüyor.
SİLAHSIZLANDIRILMIŞ ADALARDA ASKERİ TATBİKAT
Pentapostagma haber sitesi, Yunanistan'ın Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.
'Astrapi' adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak.
10 Aralık'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız hava aracı da yer alacak.
Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.
RODOS'TA YUNAN VE MISIR ASKERLERİ TATBİKAT YAPACAK
Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos'ta 'Kollossos 22' adında tatbikat yapacağını yazdı yazdı.
2 Aralık'taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.
Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli'de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.