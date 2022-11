İngiltere'de enerji fiyatları eğitimi vurdu! Okullar kapanmamak için çözüm arıyor: Öğrenciler montla otursun

NOELDE HEDİYE YOK!

Yaklaşan noel sezonu için de bu yıl hediye almama teması seçilmiş durumda. 1980'lerden bu yana ilk kez çift haneye (Yüzde 11.1) çıkan enflasyonun tedirgin ettiği tüketicilerin kendini daha iyi hissetmesi için bu yıl 'gereksiz ise hediye almayın' teması öne çıkıyor. Ekonomistler yaklaşan noel tatili için her kuruşun yani her peny'nin hesabını yapma tavsiyesinde bulunurken, tüketimin durdurulmasının işleri daha da kötüleştireceğini hatırlatan KOBİ'lerinse bu önerilere itirazı var.



YA ISIN YA YEMEK YE...

Ülkenin gündeminin ne kadar dramatik bir şekilde değişmiş olduğunu gösteren asıl tartışma ise başka: Ya ısın ya yemek ye anlamına gelen Heat or eat. Artan enerji fiyatlarını karşılamakta zorlanan İngilizlerin bir de enflasyonla birlikte artan gıda fiyatlarıyla geçinmekte zorlandığına işaret eden bu tartışma genel olarak halkın yemek yemek ya da ısınmak arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığına vurgu yapıyor. Hiç kimsenin böyle bir seçim yapmak zorunda kalmaması gerektiğine işaret edilen tartışma şimdilik, "Küresel ısınmayla geç gelen kışa şükrediyoruz" ironisiyle hafifletilmeye çalışılıyor.