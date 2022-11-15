NATO ülkesi Polonya'ya düşen füze sonrası Rus medyasından '1962' göndermesi! Biden da dillendirmişti: Armageddon ihtimali...





Simonyan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



Bu kasıtlı bir provokasyon değilse, o zaman tek bir iyi haber var. NATO ülkesi o kadar kötü korunuyor ki kazara herhangi biri tarafından herhangi bir şeyle ezilebilir ve tüm NATO onu kimin, neyle ve neden dövdüğünü bile bilmeyecek.