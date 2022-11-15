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    • Dünya
    • 16.11.2022 00:15
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    • 16.11.2022 00:41
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    NATO ülkesi Polonya'ya düşen füze sonrası Rus medyasından '1962' göndermesi! Biden da dillendirmişti: Armageddon ihtimali...

    Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Lublin eyaletindeki Przewodów köyüne düşen füze sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Bu gelişme sonrası gözler Rusya'ya çevrildi. ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu söylerken NATO da devreye girdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Rus medyasından bomba bir çıkış geldi. Rus Devlet Kanalı RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan “İyi Akşamlar, 1962” paylaşımını yaparak füze krizine göndermede bulundu. Biden da geçtiğimiz günlerde 1962'de yaşanan krizi dillendirmiş, 'Armageddon' ihtimaline dikkat çekmişti. Takvim.com.tr süreci detaylarıyla ele aldı.

    takvim.com.tr
    Armageddon’da ilk adım Polonya mı? Nükleer...

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 9 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Çatışmalar tüm sıcaklığıyla devam ederken Rusya, Kiev, Harkiv ve Lviv'i hedef alan füze saldırısında bulundu.

    Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı" dedi.

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yerleşimin olduğu iki binanın vurulduğunu söyledi.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında dünyayı teyakkuza geçiren sıcak bir olay cereyan etti.

    Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Lublin eyaletine bağlı Przewodów köyüne füze düşdü. Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

    Kriz durumu nedeniyle Başbakan Morawiecki, Cumhurbaşkanı Duda ile istişare ederek Ulusal Güvenlik Bürosunu toplantıya çağırdı.

    RUS FÜZESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
    NATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia edildi.

    Öte yandan ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu söyledi.



    RUSYA İDDİALARI REDDETTİ
    Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiasının 'bilinçli bir provokasyon' olduğunu öne sürdü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok" ifadelerine yer verildi.

    NATO ülkesi Polonya'ya Rusya füzesi düştü iddiası!



    NATO DEVREDE: POLONYA İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ
    NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

        RUS MEDYASINDAN BOMBA 1962 GÖNDERMESİ
        NATO ülkesi Polonya'ya Rus füzelerinin düştüğü iddiası tüm dünyayı ve Avrupa'yı teyakkuza geçirirken Rus Devlet Kanalı RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'dan çok çarpıcı bir çıkış geldi.

        Bugün yaşanan 'füze krizi' üzerinden 1962'de ABD ile Rusya arasında yaşanan 'füze krizine' gönderme yapan Simonyan'ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine düştü.



        Simonyan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

        Bu kasıtlı bir provokasyon değilse, o zaman tek bir iyi haber var. NATO ülkesi o kadar kötü korunuyor ki kazara herhangi biri tarafından herhangi bir şeyle ezilebilir ve tüm NATO onu kimin, neyle ve neden dövdüğünü bile bilmeyecek.



        BIDEN DA DİLLENDİRMİŞTİ!
        ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde 1962 krizini dillendirmişti.

        Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." şeklinde konuşmuştu.



            1962 NÜKLEER FÜZE KRİZİ NEDİR?
            1962'deki Küba Füze Krizi'nde dönemin ABD Başkanı John Kennedy ile Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Kruşçev, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti. İki süper güç birbirlerinin sınırlarına nükleer başlıklı füze yerleştirerek aleni bir şekilde birbirlerini tehdit etmişlerdir.

            28 Ekim 1962 tarihli NATO Konseyi toplantısında ABD Küba'yı işgal hareketine girişirse Türkiye'nin Sovyet işgaline uğrayabileceği ve NATO'nun savaşa sürüklenebileceği konusu masaya yatırılmıştır. NATO, Konseyi'ndeki bazı delegeler ABD'den Küba'yı işgal etmeme garantisi istemiş, ABD delegesi ise bu güvenceyi vermekten kaçınmıştır.

            28 Ekim 1961'de bu son mektup ile bunalım bitmiş, NATO rahatlamış ve füzeler geri çekilmiştir. Soğuk savaşın zirveye ulaştığı bu olaydan sonra ise yumuşama dönemine geçilmiştir.
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            Haberler Dünya NATO ülkesi Polonya'ya düşen füze sonrası Rus medyasından '1962' göndermesi! Biden da dillendirmişti: Armageddon ihtimali...
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