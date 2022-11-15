NATO ülkesi Polonya'ya düşen füze sonrası Rus medyasından '1962' göndermesi! Biden da dillendirmişti: Armageddon ihtimali...

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 9 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Çatışmalar tüm sıcaklığıyla devam ederken Rusya, Kiev, Harkiv ve Lviv'i hedef alan füze saldırısında bulundu.
Füze saldırıları neticesinde Ukrayna'nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı" dedi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yerleşimin olduğu iki binanın vurulduğunu söyledi.
Tüm bu gelişmelerin ışığında dünyayı teyakkuza geçiren sıcak bir olay cereyan etti.
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Lublin eyaletine bağlı Przewodów köyüne füze düşdü. Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybetti.
Kriz durumu nedeniyle Başbakan Morawiecki, Cumhurbaşkanı Duda ile istişare ederek Ulusal Güvenlik Bürosunu toplantıya çağırdı.
RUS FÜZESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
NATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia edildi.
Öte yandan ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu söyledi.
RUSYA İDDİALARI REDDETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiasının 'bilinçli bir provokasyon' olduğunu öne sürdü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok" ifadelerine yer verildi.
NATO DEVREDE: POLONYA İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ
NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.