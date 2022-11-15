NATO ülkesi Polonya’ya Rusya füzesi düştü iddiası!

Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev başta olmak üzere büyük nüfuslu kentler Rusya saldırısına uğramıştı. Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından tansiyon bugün yeniden yükseldi. Rusya, Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Yaşanan şiddetli saldırıların ardından bölgede tehlikeli bir gelişme yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü ve 2 kişi öldü. Polonya'yı hedef alan saldırı sonrası gözler üyesi olduğu NATO'ya çevrildi.