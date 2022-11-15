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NATO ülkesi Polonya’ya Rusya füzesi düştü iddiası!

NATO ülkesi Polonya’ya Rusya füzesi düştü iddiası!
15.11.2022 23:13 - Son Güncelleme: 15.11.2022 23:13

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Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev başta olmak üzere büyük nüfuslu kentler Rusya saldırısına uğramıştı. Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından tansiyon bugün yeniden yükseldi. Rusya, Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Yaşanan şiddetli saldırıların ardından bölgede tehlikeli bir gelişme yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü ve 2 kişi öldü. Polonya'yı hedef alan saldırı sonrası gözler üyesi olduğu NATO'ya çevrildi.

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