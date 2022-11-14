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    • Dünya
    • 14.11.2022 15:11
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    • 14.11.2022 15:45
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    İki İsrail vatandaşı bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı Ahlam Albashir ile yan yana!

    Son dakika haberi! İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir tarafından düzenlenediği ortaya çıkmıştı. Albashir’in ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’yi eğitmek için kurduğu sözde akademiden çıktığı tespit edilirken İsrail basınında yer alan bir haber saldırı anında iki İsrail vatandaşının cadde üstünde ve teröristle aynı karede çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstiklal Caddesi’nde İsrail izi!

    İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi Suriye uyruklu teörist Ahlam Albashir'in ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için kurduğu sözde akademiden çıktığı ortaya çıkmıştı.

    BU NASIL TESADÜF?
    İsrail basınında yer alan bir haber ise "bu kadar tesadüf olmaz" dedirtti. İsrail'de en çok dağıtımı yapılan ve satılan günlük gazete Yediot Aharonot'ta yer alan habere göre, kameralara yansıyan iki kadının İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.




    TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI KAMERADA | VİDEO İZLE



    ALIŞVERİŞE GİTTİKLERİ İDDİA EDİLDİ
    'Ynetnew'     gazetesi Or Atedgi ve Natali Swissa isimli iki İsrail vatandaşının seyahatlerinin son gününde İstiklal Caddesi'ne alışverişe gittiğini yazdı. Kadınlardan birinin kocasının ifadelerine yer veren gazete, kadınların yanında başka İsrail vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.



        Atedgi'nin kocası, "Eşim ve ablam merkez meydanda farkında olmadan terörist şüphelinin yanına yürüdüler. Yakındaki bir mağazada birkaç dakika durduktan sonra dışarı çıktıklarında büyük bir patlama oldu" dedi.

        İRAN İDDİASI
        Gazete olayın tesadüften ibaret olduğunu ispat etmek için fotoğrafları İran destekçilerinin ortaya çıkardığı algısı başlattı. Haberde, "Hizbullah ve İran destekçileri arasında onları terör saldırısından sorumlu olmakla suçlayan söylentiler ve komplo teorileri ortaya çıkmaya başladı." ifadeleri kullanılarak İsrail vatandaşlarının orada bulunmasının bir tesadüf olduğu okuyuculara aktarıldı.


        PATLAMANIN OLDUĞU GÜN İSRAİL'E DÖNDÜLER
        Ancak ortaya çıkan fotoğraflarda İsraillilerin sakin tavrı dikkatlerden kaçmadı. Bu ilginç tesadüfle ilgili bir başka detay ise iki İsrail vatandaşının yanındakilerle birlikte İstanbul'da son günlerinin olması ve patlamadan hemen sonra İsrail'e geri dönmeleri.

        Gazete bir başka algı operasyonu yaparak terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etmesine rağmen teröristin DEAŞ üyesi olabileceğini iddia etti.

        SALDIRININ TALİMATI KOBANİ'DEN
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi.

            İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

            Bombayı koyan terörist kadının şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerasının incelendiği aktarılan açıklamada, şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiğinin tespit edildiği kaydedildi.

            Açıklamada, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

            "Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

            Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.


            Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığınca, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

            EGM'den yapılan açıklamada, İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili şunlar kaydedildi:

            "Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."

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            Haberler Dünya İki İsrail vatandaşı bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı Ahlam Albashir ile yan yana!
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