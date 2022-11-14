İki İsrail vatandaşı bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı Ahlam Albashir ile yan yana!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi Suriye uyruklu teörist Ahlam Albashir'in ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için kurduğu sözde akademiden çıktığı ortaya çıkmıştı.
BU NASIL TESADÜF?
İsrail basınında yer alan bir haber ise "bu kadar tesadüf olmaz" dedirtti. İsrail'de en çok dağıtımı yapılan ve satılan günlük gazete Yediot Aharonot'ta yer alan habere göre, kameralara yansıyan iki kadının İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI KAMERADA | VİDEO İZLE
ALIŞVERİŞE GİTTİKLERİ İDDİA EDİLDİ
'Ynetnew' gazetesi Or Atedgi ve Natali Swissa isimli iki İsrail vatandaşının seyahatlerinin son gününde İstiklal Caddesi'ne alışverişe gittiğini yazdı. Kadınlardan birinin kocasının ifadelerine yer veren gazete, kadınların yanında başka İsrail vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.