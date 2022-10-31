Twitter’da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle

Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.

400 BİN DOĞRULANMIŞ KULLANICI

Twitter'da şuan 400 bine yakın doğrulanmış kullanıcı bulunuyor.