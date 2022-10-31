Twitter'da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle
Twitter'da mavi tıkı olanlar aylık para ödeyecek! Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter, mavi tık için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) alacak.
31.10.2022 10:22 - Son Güncelleme: 31.10.2022 10:22
Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.
400 BİN DOĞRULANMIŞ KULLANICI
Twitter'da şuan 400 bine yakın doğrulanmış kullanıcı bulunuyor.