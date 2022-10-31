Vav TV İzle
Haberler Dünya Twitter'da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle

Twitter'da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle

Twitter'da mavi tıkı olanlar aylık para ödeyecek! Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter, mavi tık için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) alacak.

31.10.2022 10:22 - Son Güncelleme: 31.10.2022 10:22
Twitter’da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Sosyal Medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk'tan ilk hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre, Musk, Twitter'ın paralı özelliği için çalışanlara 'deadline' verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Twitter’da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle

Aynı habere göre, Twitter tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor.

AYDA 20 DOLAR İSTEYECEK

Söz konusu özellik için ayda 20 Dolar isteneceği belirtiliyor.

Twitter’da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle

'Twitter, doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor' başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.

Twitter’da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle

Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.

400 BİN DOĞRULANMIŞ KULLANICI
Twitter'da şuan 400 bine yakın doğrulanmış kullanıcı bulunuyor.

Twitter’da mavi tıkı olanlar aylık 20 dolar ödeyecek! Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

SON DAKİKA