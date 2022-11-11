Rus birlikleri Herson'dan tamamen çekildi! Kremlin: Hala Rusya topraklarının parçası

PUTIN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın "iki ülke arasında tutuklu değişimi konusunu seçimler sonrası Putin ile görüşmeyi umduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin "İki ülke arasında bazı temas kanallarının olduğunu belirterek, "Sadece bu kanallar aracılığıyla sonuca varılabilir. Bu durumda megafon diplomasisi bu kanalların etkinliğini baltalıyor. Tüm teklifleri, her zaman ciddiye alırız. Washington, bu konudaki ciddi tekliflerimizin olduğunu iyi biliyor." dedi.