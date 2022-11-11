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    • Dünya
    • 11.11.2022 15:24
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    • 11.11.2022 15:26
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    Rus birlikleri Herson'dan tamamen çekildi! Kremlin: Hala Rusya topraklarının parçası

    Rusya Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun ardından; kontrolü altına aldığı Herson'u referandumla topraklarına kattığını duyurmuştu. Ukrayna'nın şiddetli saldırılarının ardından bölgede tutunmakta zorluk çeken Rus birlikleri için Kremlin geri çekilme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Herson kentinden tamamen çekildiği duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Herson'un hala Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ifade etti.

    Rus birlikleri Herson’dan tamamen çekildi

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Herson kentinden tamamen çekildiği bildirildi.

    Rus birliklerin Dnipyer Nehri'nin sol kanadına geçtiği belirtilerek, "Dinyeper'in sağ yakasında mühimmat ve silah bırakılmadı. Rus askerlerinin tamamı Dinyeper'in sol kıyısına geçti, önceden belirlenen pozisyonlara yerleştirildi. Rus birliklerinin silah, teçhizat ve malzeme kaybı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

    TAHLİYEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
    Rus ordusunun tahliyesi sırasında Ukrayna tarafından 5 kez saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Düşman gece boyunca sivil ve Rus birliklerin tahliyesini engellemeye çalıştı. Gece boyunca Dnipyer Nehri tahliye noktaları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Amerikan HIMARS çok namlulu roketatar sistemiyle 5 kez vuruldu. Rus hava savunma sistemleri 28 roket düşürdü. 5 roketin yönü elektronik harp sistemleri ile değiştirildi. Son 2 günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi 5 kilometreyi geçmedi" denildi.

    HERSON HALA RUSYA'NIN PARÇASI
    Rus ordusunun Herson kentinden çekilerek Dnipyer Nehri'nin sol yakasına mevzilenmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan da açıklama geldi.

        Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da referandumlar yapılarak bu bölgelerin Rusya tarafından ilhak edildiğini hatırlatan ve bunun Rusya anayasası ile resmiyet kazandığını söyleyen Peskov, Herson'un hala Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ifade etti.

        Peskov, "Herson, Rusya Federasyonu'nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil" dedi.

        BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İMKANSIZ
        Peskov, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon amacına ulaşana kadar devam edecek veya müzakere yolunda başarılı olunursa sona erebilir. Bu da mümkün. Ancak barış görüşmeleri Kiev rejiminin pozisyonu nedeniyle imkansız" ifadelerini kullandı.

            Herson, Ukrayna'nın Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla 30 Eylül'de ilhak edilmişti.

            TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI
            Peskov, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusunda da değindi.

            Peskov, "Bu yönde görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmına ilişkin bazı konuları çözmemiz gerekiyor. BM'de bu yönde anlayış var. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

            PUTIN-BIDEN GÖRÜŞMESİ
            Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın "iki ülke arasında tutuklu değişimi konusunu seçimler sonrası Putin ile görüşmeyi umduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin "İki ülke arasında bazı temas kanallarının olduğunu belirterek, "Sadece bu kanallar aracılığıyla sonuca varılabilir. Bu durumda megafon diplomasisi bu kanalların etkinliğini baltalıyor. Tüm teklifleri, her zaman ciddiye alırız. Washington, bu konudaki ciddi tekliflerimizin olduğunu iyi biliyor." dedi.

                Putin'in, G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvelerine çevrimiçi katılmayı veya görüntülü mesaj göndermeyi planlamadığı bilgisini paylaşan Peskov, bunun Putin'in programı ve Rusya'da bulunmaya ihtiyaç duyması ile ilgili olduğunu aktardı.

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