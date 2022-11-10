Suikast girişimi durduramadı: Pakistan'da İmran Han'ın partisi, başkente doğru yürüyüşe tekrar başladı

Yürüyüşe görüntülü bağlanarak açıklama yapan Han, "Ne olursa olsun bu yürüyüş gerçekleşecek. Ben kendim için değil bu ülkedeki hukuk ve adalet için savaşıyorum. Bu sebeple tüm güçler bana karşı birleşti." dedi.

Han, kendisine yönelik saldırının planlı olduğunu belirterek, "Yaşadığım sürece bu mücadeleye devam edeceğim ve geri adım atmayacağım." diye konuştu.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, yüzlerce PTI destekçisi de Lahor ve Ravalpindi'de yolları kapattı.