Suikast girişimi durduramadı: Pakistan'da İmran Han'ın partisi, başkente doğru yürüyüşe tekrar başladı

Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre, silahlı saldırıda yaralanan İmran Han'ın yokluğunda yürüyüşe PTI Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi liderlik edecek.
YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞECEK
Han'ın 3 Kasım'da silahlı saldırıya uğradığı Vezirabad şehrinden başkente doğru yürüyüşe tekrar başlayan PTI'nın, gelecek hafta İslamabad'da olması bekleniyor. Han ise PTI Ravalpindi'ye ulaştığında yürüyüşe katılacak.
Yürüyüşe görüntülü bağlanarak açıklama yapan Han, "Ne olursa olsun bu yürüyüş gerçekleşecek. Ben kendim için değil bu ülkedeki hukuk ve adalet için savaşıyorum. Bu sebeple tüm güçler bana karşı birleşti." dedi.
Han, kendisine yönelik saldırının planlı olduğunu belirterek, "Yaşadığım sürece bu mücadeleye devam edeceğim ve geri adım atmayacağım." diye konuştu.
PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Öte yandan, yüzlerce PTI destekçisi de Lahor ve Ravalpindi'de yolları kapattı.