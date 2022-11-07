Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan küstah sözler: Türkiye'nin Afrika başarısı canını sıktı

Türkiye'nin karşılıklı kazanmaya dayalı insan politikası, son 15 yılda Afrika'da karşılığını bulmaya başladı. Türkiye özellikle Afrika ile ilişkilerini diplomasi, insan merkezli kalkınma yardımları, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Afrika halkının refahtan payını alması üzerine kurdu. Ancak Türkiye karşılık bulan başarılı politikası eski sömürgeci güç odaklarında rahatsızlığa neden oldu.
MACRON GÜNAH ÇIKARMA TURUNDA
Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA
Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.
Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.
TÜRKİYE'NİN AFRİKA HAMLESİ
Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba, kıtada dikkati çekici bir varlığa dönüştü.