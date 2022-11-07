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    • Dünya
    • 07.11.2022 16:46
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    • 07.11.2022 17:03
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan küstah sözler: Türkiye'nin Afrika başarısı canını sıktı

    Türkiye, dış politikada Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Afrika'da 'kazan-kazan' politikasıyla yeni bir dönemin kapısını açtı. Siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlendirildiği yeni dönem, Afrika'da sömürgecilik tarihiyle kendine alan edinen güç odaklarında rahatsızlığa neden oldu. Fransa'nın başı çektiği listede eski sömürgecilerle birlikte ABD, Rusya ve Çin; gibi güç mücadelesine giren ülkeler de var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'da sömürgeci geçmişi için günah çıkartmak amacıyla yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef aldı.

    Macron’dan küstah sözler

    Türkiye'nin karşılıklı kazanmaya dayalı insan politikası, son 15 yılda Afrika'da karşılığını bulmaya başladı. Türkiye özellikle Afrika ile ilişkilerini diplomasi, insan merkezli kalkınma yardımları, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Afrika halkının refahtan payını alması üzerine kurdu. Ancak Türkiye karşılık bulan başarılı politikası eski sömürgeci güç odaklarında rahatsızlığa neden oldu.

    MACRON GÜNAH ÇIKARMA TURUNDA
    Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

    Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda." ifadesini kullandı.

    TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA
    Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

    Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.

    TÜRKİYE'NİN AFRİKA HAMLESİ
    Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba, kıtada dikkati çekici bir varlığa dönüştü.

        Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiler, diplomatik misyonların yanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumlar ve farklı alanlarda yapılan anlaşmalarla devam ediyor.

        THY 61 NOKTAYA UÇUYOR
        Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle diplomatik alandaki ilişkilerinin yanı sıra birçok ülkeye THY ile doğrudan uçuşlar başlatıldı.

        Afrika'ya ilk uçuşunu 1956'da yapan THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya düzenlenen uçuşla kıtada uçtuğu ülke sayısını 40'a, uçulan nokta sayısını ise 61'e yükseltti.

        Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora yapıyor. 51 Afrika ülkesinden ise 8 bin 786 Türkiye mezunu bulunuyor.

            19 ÜLKEDE ASKERİ ATAŞELİK
            Türkiye'nin Afrika'nın 19 ülkesinde açtığı askeri ataşelikler ile güvenlik alanında iş birliği için çalışmalar yürütüyor.

            Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Türk askerleri, 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görev yapıyor.

            Türkiye, 2017'de yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi konumunda olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığını kurdu. Bu komutanlıkta Somali ordusunun omurgasını teşkil edecek subay ve astsubay yetiştiriliyor.
                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan küstah sözler: Türkiye'nin Afrika başarısı canını sıktı
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