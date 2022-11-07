Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan küstah sözler: Türkiye'nin Afrika başarısı canını sıktı

Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar." diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA HAMLESİ

Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba, kıtada dikkati çekici bir varlığa dönüştü.