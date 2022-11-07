Alman Bild'den dikkat çeken ilan: Fişi çek, ısıtıcıyı kapat, enflasyonu unut! Türkiye'ye tatile git

İSTANBUL DİKKAT ÇEKİYOR

Almanya'da market satışlarında, çekilişlerde ya da yarışmalarda verilen ödüllerde Türkiye tatili daha önce de gündemde yer almıştı. Ülkede ucuz ürün satan marketlerden biri olan Lidl, 599 Euro'ya 22 günlük Türkiye tatili sattığını duyurmuştu. Alman basınında yer alan haberlerde de ucuz tatil yapılabilecek yerler arasında Türkiye öncelikli ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Sadece güneydeki tatil bölgeleri değil, İstanbul da önerilen lokasyonlar arasında yer alıyor.