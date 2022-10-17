Almanya'da enerji krizi | Uzmandan acı itiraf: İnsanların gücü tükendi intihar edecek

Almanya'da şoke etkisi yaratan uyarıyı Bremen Tüketicileri Koruma Merkezi Başkanı Annabel Oelmann yaptı. Pleiteticker. de sitesine açıklamalarda bulunan Oelmann, "İnsanların gücü tükendi.
Merkezimize gelenler enerji danışmanlarımıza kıştan korktukları için intihar edeceklerini söylüyorlar, intihar etmekle tehdit ediyorlar" diye konuştu. Oelmann, insanların bu krizde yardım istediklerini belirtti.
VATANDAŞLAR ÇARESİZ
Oelmann, "Bunun nedeni giderek yükselen fiyatlar. Süpermarkette, benzincide zamlar artıyor. İnsanlar artık yaşamlarını idame ettirememekten korkuyor. İnsanlar gerçekten çok çaresiz" dedi.