Pakistan'da darbe mağdurları "darbeci", "darbecileri" milli ve bağımsızlıkçı mı oldu?

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. 9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

Pakistan'da neler yaşandığını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Acaba dünün darbe mağdurları "darbeci", "darbecileri" milli ve bağımsızlıkçı mı oldu yoksa görünmeyen başka şeyler mi var? Anlaşılan hiçbir şey göründüğü gibi değil." ifadelerini kullandı.

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;

Pakistan nereye gidiyor?

Dünya, müthiş bir altüst oluş yaşıyor.

Siyasette, ideolojilerde hiç hesapta olmayan savrulmalara tanık oluyoruz.

Dünyanın merkezi Doğu'ya kayıyor ve devletlerin içinde "milli ve küreselci" iki aks gelişiyor, ama henüz taşlar yerine oturmuş değil.

Bu nedenle bir ülkede olup bitenleri sadece görünen yüzüyle değerlendirmek yetmiyor.

Pakistan'da son hükümet düşürme operasyonu da tam böyle bir fotoğraf sunuyor.