Kremlin'den 'tahıl koridoru' mesajı: Türkiye güvenin ana faktörüdür

Erdoğan'ın temasları sonrası koridor tekrar açıldı.

Dün AK Parti TBMM Grup Toplantısında tahıl koridorunun yeniden açıldığı müjdesini paylaşan Erdoğan, "Sayın Putin ile dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi." dedi. Erdoğan'ın, bu açıklamaları partililerce ayakta alkışlandı.

"BÖLGESEL DEĞİL KÜRESEL ÇALIŞIYORUZ"

Konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Bay Kemal, görüyorsun, bölgesel çalışmıyoruz, küresel çalışıyoruz ve aynen bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Putin ile de mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika'nın fakir fukara, garip gureba ülkelerine bu koridoru işletecek. Somali, Cibuti ve Sudan'ı ilk etapta ele almayı o da bize tavsiye etti. Bunu da yapacağız." değerlendirmelerinde bulundu.