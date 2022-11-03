İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 3'e yükseltti!

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti.
ABD MERKEZ BANKASI DA FAİZİ YÜKSELMİŞTİ
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmıştı.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
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Böylece Fed, politika faizini Ocak 2008'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı. Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantısında 75 baz puan artırması yönündeydi.
Fed'in açıklamasında, son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü ve işsizlik oranının düşük kaldığı aktarıldı.
Enflasyonun salgınla ile ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtarak yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının büyük insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu ifade edildi.
ENFLASYONU YÜZDE 2 HEDEFİNE DÖNDÜRME KARARLILIĞI VURGULANDI
Savaş ve ilgili olayların enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşturduğu ve küresel ekonomik faaliyeti baskıladığı belirtilen açıklamada, komitenin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Komite, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını öngörmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı vurgulanan açıklamada, komitenin enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye kararlı olduğu yinelendi.
Açıklamada, bankanın bilançosunun da planlandığı gibi daraltılmaya devam edileceği aktarıldı.
Para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken ekonomik görünüme ilişkin gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, hedefe ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunun uygun şekilde ayarlamaya hazır olunacağı kaydedildi.