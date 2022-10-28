Havalimanında büyük panik: Uçuş takımlarından ceset çıktı

Cesedin, Franfurt'ta yolcuların inmesinden sonra uçağın kontrolleri sırasında tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu ifade edildi.
Açıklama yapan personel, rutin kontrol sırasında gözüne bir gariplik takıldığını ifade etti.
Cesedin, Franfurt'ta yolcuların inmesinden sonra uçağın kontrolleri sırasında tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu ifade edildi.
Açıklama yapan personel, rutin kontrol sırasında gözüne bir gariplik takıldığını ifade etti.
Olay nedeniyle bugün Tahran'dan gerçekleştirilecek bütün uçuşlar iptal edildi.
Cesedin kimliği ile ilgili henüz bir bilgi yok.