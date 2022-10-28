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    • Dünya
    • 28.10.2022 12:55
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    • 28.10.2022 13:18
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    Havalimanında büyük panik: Uçuş takımlarından ceset çıktı

    İran'dan Almanya'ya iniş yapan uçağın rutin kontrollerini gerçekleştiren personel, şoke eden bir manzaraya tanık oldu. Görevli personle, uçağın iniş takımlarına gizlenmiş bir ceset bulundu. Olay nedeniyle Tahran'daki tüm uçuşlar askıya alındı.

    Uçuş takımlarından ceset çıktı

    İran'dan Almanya'ya iniş yapan Lufthansa merkezli bir şirkete ait uçağın iniş takımlarına gizlenmiş bir ceset bulundu.

    RUTİN KONTROLDE ŞOK OLDULAR!
    Reuters'ın haberine göre, dün Tahran'dan Frankfurt'a inen Lufthansa uçağının altında bir ceset bulundu.

    Cesedin, Franfurt'ta yolcuların inmesinden sonra uçağın kontrolleri sırasında tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu ifade edildi.

    Açıklama yapan personel, rutin kontrol sırasında gözüne bir gariplik takıldığını ifade etti.

        Olay nedeniyle bugün Tahran'dan gerçekleştirilecek bütün uçuşlar iptal edildi.

        Cesedin kimliği ile ilgili henüz bir bilgi yok.

        Aynı zamanda Tahran, Lufthansa ve federal polisten de konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.

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