İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den Türkiye ve NATO mesajı: Tüm şartları yerine getireceğiz

UKRAYNA'NIN YARDIM TALEBİNE KARŞILIK VERMEDİLER

Billström, yeni hükümetin Ukrayna'nın Archer topçu sistemi ve RBS-70 taşınabilir hava savunma sistemi talebi hakkında henüz karar vermediğini aktararak, "Ukrayna hükümetine Rus güçlerine karşı verdiği kahramanca mücadelede mümkün olan en fazla yardımı yapmaya hazırız. Bu konulardaki kararı gerekli değerlendirmeleri yaptığımızda göreceğiz." ifadesini kullandı.



"FEMİNİST DIŞ POLİTİKADAN VAZGEÇECEĞİZ"

Yeni hükümetin, bir önceki hükümetin 2014'te kurduğu "feminist dış politika"dan vazgeçeceğini kaydeden Billström, "Kadınlar ve erkekler arasındaki eşit hakların önemli olduğuna inanıyoruz, ancak 'feminist dış politika' ifadesini kullanmak, bazen ilgiyi asıl önemli olandan uzaklaştırdığınız anlamına geliyor. Asıl içerikten çok etikete önem vermiş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



Billström ayrıca kuzey Avrupa'ya vurgu yaparak İsveç'in dış ilişkilerinde değişiklik sözü verdi.







TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İSVEÇ ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALAMIŞTI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 20 Ekim'de, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracaklarını, bunun gereklerini NATO üyeliğinden sonra da yerine getireceklerini söylemişti.