Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.10.2022 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2022 09:38
    ABONE OL

    İngiliz basınından yeni Başbakan Sunak'a karşılama: 'Kısa boyu liderler' kulübünün son üyesi

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından resmi olarak Başbakan olarak atandıktan sonra yeni kabinesini belirledi. İngiliz medyası; alaycı sözlerle Başbakan'ı hedef alan manşetlerle yeni kabineyi haberleştirdiler. Özellikle Kral 3. Charles'ın kabulü sırasında çekilen fotoğrafa dikkat çeken İngiliz medyası, yeni Başbakan'ın boyuyla ilgili komik manşetler attı. Sunak, Winston Churchill'den bu yana en kısa erkek başbakan olarak tarihe geçti.

    İngiliz basınından yeni Başbakan karşılama

    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak, ülkenin ilk Hint kökenli başbakanı olarak tarihe geçti. Yeni kabinesini kuran Başbakan Sunak, eski Başbakan Boris Johnson döneminde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab'ı yeniden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atadı.

    YENİ BAŞBAKAN'IN BOYU İNGİLİZLERİN DİLİNDE
    50 günden kısa bir zaman önce Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışını kaybettiği Liz Truss'ın istifasıyla başbakanlık koltuğuna oturan Sunak'ın görevdeki ilk günü İngiliz gazetelerinin birinci sayfasında yer aldı. İngiliz gazeteler özellikle Sunak'ın boyuyla ilgili komik haberleri sayfalarına taşıdı. Winston Churchill'den bu yana en kısa erkek başbakan olan Sunak'ın, kendisinden 8 santim uzun Kral 3. Charles'ın yanında çekilen fotoğrafı sosyal medyada esprili paylaşımların konusu oldu.

    Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:
    - Rişi bir kutunun üzerinde mi duruyor?
    - Görünüşe göre Chuck 178 cm karşısında Sunak'ın 170 cm'si. Acaba o 8 cm'yi nereden bulmuşlar?
    - Kralın gözlerinin içine bakmak için kendi sandığını mı aldı? Yoksa ona bir kutu mu verdiler?

    ÇOCUK ŞARKISIYLA KARŞILADILAR
    The Daily Star gazetesi, Çarşamba sabahı renkli bir birinci sayfayla okurlarının karşısına çıkıyor. "The Hokey Cokey" isimli İngiliz çocuk şarkısına atıfla, yeni kabinede kimin dahil olup, kimin artık yer almadığına göz atan gazete, Dominic Raab'ın kabineye dönüşünü de tiye alıyor.

    Kapakta yer alan diğer üç politikacının aksine fotoğrafı tercih edilmeyen Raab'ın yüzü yerine kavanoz içinde bir beyin görseli kullanılıyor. Bir kutu içerisinde ise, "Rishi Sunak dün Beyinsiz Adam'ı başbakan yardımcısı yaptı" ifadelerine yer veriliyor.

    R﻿aab, yeni hükümetin Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.

    KRAL CHARLES GÖRÜŞMESİ
    Metro gazetesi Sunak ile Kral 3. Charles'ın Buckingham Sarayı'ndaki görüşmesinde çekilen fotoğrafı birinci sayfasına taşıyor.

        İ﻿ş Dünyasından Sorumlu Bakan Jacob Rees Mogg'un yeni kabinede olmaması ve Truss hükümetinin İçişleri Bakanı iken istifa eden Suella Braverman'ın aynı göreve geri dönüşü gibi önemli değişiklikler de yine birinci sayfadan işaret ediliyor.

        DAILY EXPRESS: GÖZÜ PEK
        The Daily Express gazetesi ise odağına Sunak'ın, ülkenin yüzleştiği "derin ekonomik krizle mücade ederek yeniden güven kazanma sözünü alıyor.

        Manşetinde Sunak'a "gözüpek" benzetmesi yapan gazete, "Hataları giderme sözü verdi" ifadelerine yer veriyor.

        BANA BIRAKIN SAYIN MAJESTELERİ
        Daily Mail gazetesi de Sunak'ın selefi Truss'un "hatalarını düzeltme" sözüne ve kabineye dair ayrıntılara yer veriyor.

        "Bana bırakın Sayın Majesteleri" manşetini atan gazete, Sunak ve Kral 3. Charles'ın tokalaştığı büyük bir fotoğrafı da okurlarıyla paylaşıyor.

        TANIDIK YÜZLERİ TOPLADI
        The Sun gazetesi, Başbakanlık Konutu'nun kedisi Larry ile Sunak'ın fotoğraflarını kullandığın birinci sayfasında "Başbakan tanıdık yüzleri topladı" üst başlığını atıyor.

            Başlıkta ise Boris Johnson'ın büyük bir destekçisi olan eski İş Dünyasından Sorumlu Bakan Jacob Rees-Mogg'un yeni kabinede yer bulamamasına gönderme yaparak, Sunak'a ait bir konuşma balonu içerisinde "En azından Mogg'dan kurtuldum Larry" ifadelerine yer veriyor.

            Gazete ayrıca yeni başbakanın önceki kabinede yer alan 11 isme yeni kabinede yer vermediğini not ediyor.

            GERÇEK DÜNYADA YOKSULLUK
            The Daily Mirror gazetesinin odağında ise ekonomi var. "Bu arada... gerçek dünyada" başlığıyla yeni başbakanın karşı karşıya olduğu krizin boyutunu vurgulayan gazete, insanların "gerçek hayatta" yoksullukla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

            Gazeteye konuşan kişilerin ekonomik kaygılarını ve taleplerini aktaran gazete, "Milyoner Rishi Sunak başbakanlık görevine başlarken, halk hayat pahalılığının yarattığı çaresizlik içinde" diyor.

            İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KUMARI
            Guardian da birinci sayfasında Kral 3. Charles ile Sunak'ın Buckingham'da çekilmiş fotoğrafını kullanan gazetelerden.

            Liz Truss hükümetinde İçişleri Bakanı iken istifa eden Suella Braverman'ın yeni kabinede yer alması da gazetenin vurguladığı konulardan.

            Braverman, hükümetin göç politikası konusundaki resmi bir belgeyi, parlamentodan güvendiği bir çalışma arkadaşına kişisel e-posta adresi üzerinden gönderdiği gerekçesiyle istifa etmişti.

            Sunak'ın "dürüstlük ve hesap verebilirlik" taahüdünde bulunduğunu hatırlatan gazete, buna rağmen başbakanın güvenlik ihlali nedeniyle görevini bırakan Braverman'ı İçişleri Bakanlığı'na atamasının bir tür "kumar" olduğunu yazıyor.

            YENİ KABİNEYİ MANŞETE TAŞIDILAR
            Gazetelerin çoğu gibi, i da Sunak'ın yeni kabinesinde kimlerin yer alacağına dair detayları paylaşıyor.

                ZOR KARARLAR ALACAK
                The Daily Telegraph gazetesi, Sunak'ın "Hatalar yapıldı ama ben bunu çözeceğim" sözlerini manşete taşıyor. Spotta ise "Başbakan zor kararlar alınacağı konusunda uyarıyor" ifadelerine yer veriliyor.

                DERİN KRİZLE KARŞI KARŞIYA
                Financial Times gazetesi ise manşetinde "Sunak derin krizle karşı karşıya" diyor.

                Kabine değişikliğine değinen gazete, haberinde Jeremy Hunt'ın "istikrar ve güven odaklı maliye bakanı olarak görevinde tutulduğunu" ve Sunak'ın seçilmesinin "piyasalardaki kargaşayı hafiflettiğine" dair bazı emarelerin bulunduğu belirtiyor.

                "HATALARI DÜZELTECEĞİM" VURGUSU
                The Times gazetesi de Sunak'ın "Hataları düzelteceğim" sözlerine manşetten paylaşıyor.
                    Reklam
                    Haberler Dünya İngiliz basınından yeni Başbakan Sunak'a karşılama: 'Kısa boyu liderler' kulübünün son üyesi
                        SON DAKİKA