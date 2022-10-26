İngiliz basınından yeni Başbakan Sunak'a karşılama: 'Kısa boyu liderler' kulübünün son üyesi

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak, ülkenin ilk Hint kökenli başbakanı olarak tarihe geçti. Yeni kabinesini kuran Başbakan Sunak, eski Başbakan Boris Johnson döneminde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab'ı yeniden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atadı.

YENİ BAŞBAKAN'IN BOYU İNGİLİZLERİN DİLİNDE

50 günden kısa bir zaman önce Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışını kaybettiği Liz Truss'ın istifasıyla başbakanlık koltuğuna oturan Sunak'ın görevdeki ilk günü İngiliz gazetelerinin birinci sayfasında yer aldı. İngiliz gazeteler özellikle Sunak'ın boyuyla ilgili komik haberleri sayfalarına taşıdı. Winston Churchill'den bu yana en kısa erkek başbakan olan Sunak'ın, kendisinden 8 santim uzun Kral 3. Charles'ın yanında çekilen fotoğrafı sosyal medyada esprili paylaşımların konusu oldu.