İngiliz basınından yeni Başbakan Sunak'a karşılama: 'Kısa boyu liderler' kulübünün son üyesi

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak, ülkenin ilk Hint kökenli başbakanı olarak tarihe geçti. Yeni kabinesini kuran Başbakan Sunak, eski Başbakan Boris Johnson döneminde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab'ı yeniden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atadı.
YENİ BAŞBAKAN'IN BOYU İNGİLİZLERİN DİLİNDE
50 günden kısa bir zaman önce Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışını kaybettiği Liz Truss'ın istifasıyla başbakanlık koltuğuna oturan Sunak'ın görevdeki ilk günü İngiliz gazetelerinin birinci sayfasında yer aldı. İngiliz gazeteler özellikle Sunak'ın boyuyla ilgili komik haberleri sayfalarına taşıdı. Winston Churchill'den bu yana en kısa erkek başbakan olan Sunak'ın, kendisinden 8 santim uzun Kral 3. Charles'ın yanında çekilen fotoğrafı sosyal medyada esprili paylaşımların konusu oldu.
Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:
- Rişi bir kutunun üzerinde mi duruyor?
- Görünüşe göre Chuck 178 cm karşısında Sunak'ın 170 cm'si. Acaba o 8 cm'yi nereden bulmuşlar?
- Kralın gözlerinin içine bakmak için kendi sandığını mı aldı? Yoksa ona bir kutu mu verdiler?
ÇOCUK ŞARKISIYLA KARŞILADILAR
The Daily Star gazetesi, Çarşamba sabahı renkli bir birinci sayfayla okurlarının karşısına çıkıyor. "The Hokey Cokey" isimli İngiliz çocuk şarkısına atıfla, yeni kabinede kimin dahil olup, kimin artık yer almadığına göz atan gazete, Dominic Raab'ın kabineye dönüşünü de tiye alıyor.
Kapakta yer alan diğer üç politikacının aksine fotoğrafı tercih edilmeyen Raab'ın yüzü yerine kavanoz içinde bir beyin görseli kullanılıyor. Bir kutu içerisinde ise, "Rishi Sunak dün Beyinsiz Adam'ı başbakan yardımcısı yaptı" ifadelerine yer veriliyor.
Raab, yeni hükümetin Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.
KRAL CHARLES GÖRÜŞMESİ
Metro gazetesi Sunak ile Kral 3. Charles'ın Buckingham Sarayı'ndaki görüşmesinde çekilen fotoğrafı birinci sayfasına taşıyor.