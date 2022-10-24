SON DAKİKA! İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu... Serveti çene yoracak

İngiltere'ye Başbakan dayanmıyor... Boris Johson ve daha sonra Liz Truss'ın istifalarının ardından yeni başbakan belli oldu.

RISHI SUNAK BAŞBAKAN OLDU

İngiltere'de adaylık için adı geçen Penny Mardaunt çekildiğini açıkladı.

Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.



Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.



Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.

EN ZENGİN BAŞBAKAN

Sunak 730 milyon sterlinlik servetiyle gelmiş geçmiş en zengin başbakan olarak gösterildi. İngiliz basınında son günlerde, 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Sunak'ın "başbakan olmak için fazla zengin" olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyordu. Maliye Bakanı olduğu dönemde de markalı kıyafetleriyle birçok eleştiri alan ve gösterişli hayatı, lüks malikanesi ve arabalarıyla dikkat çeken Sunak, ülke tarihinde İngiliz Kraliyet Ailesi'nden daha zengin olan ilk başbakan oldu.

KRAL'DAN DAHA ZENGİN

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'nın serveti tahmini olarak 350 milyon sterlin civarında, yani Sunak ve eşi Akshata Murty'nin toplam servetinin yarısından az.