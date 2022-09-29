ABD Başkanı Joe Biden yine yolunu şaşırdı: "Bu şekilde devam edemez"

BİDEN'A DÜN DE EŞİ YOL GÖSTERMİŞTİ

Sağlık durumunun Başkan olmaya devam etmek için yeterli olmadığı iddia edilerek eleştirilen 79 yaşındaki Biden'a daha öncede aynı şekilde yorumlar yöneltilmişti. Biden, Çarşamba günü, eşi First Lady Jill Biden ile katıldığı Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir törende yaptığı konuşma sonrasında da benzer hareketlerde bulunmuştu. Kürsüden inerken yolunu şaşırdığı kaydedilen Biden'a eşi Jill Biden'ın seslendiği ve "Buradan aşağı gideceksin" diye yolu göstermeye çalıştığı kaydedilmişti.