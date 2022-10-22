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    • Dünya
    • 22.10.2022 12:42
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    • 22.10.2022 13:20
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    Silah ambargosunu kaldıran ABD'den Kıbrıs'ta tehlikeli oyun! Rumlara çalışıyorlar

    ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından adadaki tutumunu gerginliği tırmandıracak ölçüde değiştiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ABD'nin son dönemde denge politikasını bıraktığını belireterek, "ABD, Ada'da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor" uyarısında bulundu. Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif hamleleriyle Türkiye'yi hedef alan Yunanistan ise; İsrail ile İsrail'le yaptığı anlaşmanın ardından kurulan yeni eğitim merkezinin açılışını yaptı. Yunan komutan açılış töreninde isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı.

    ABD’den Kıbrıs’ta tehlikeli oyun! Rumlara çalışıyorlar

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'de göreve başlamasının ardından KKTC-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

    Daha önce 4 farklı ülkede görev yaptığını aktaran Korukoğlu, "Türkiye'de görev almak anavatanda görev almak benim için bir yurt dışı görevi değil. Anavatandayız, kendi evimizdeyiz." dedi.

    DÜNYAYA AÇILAN KÖPRÜ
    Türkiye'nin 700 yıllık bir köklü medeniyet geçmişine sahip olduğunu kaydeden Korukoğlu, Türkiye'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduğunu, Türkiye'deki bilgi birikimi ve tecrübeden yararlanmak istediklerini söyledi.

    Korukoğlu, KKTC'nin Ankara büyükelçiliği dışında Türkiye'de 6 başkonsolosluğunun bulunduğunu belirterek, "Türkiye, hem anavatandır hem de dünyaya açılan köprümüzdür. KKTC'yi tanıyan tek ülke olarak Ankara, Türkiye bizim için dünyayla bağlantı kuran ülkedir. Biz bu şekilde görüyoruz." diye konuştu.

    TANINMASI GEREKİYOR
    Türkiye'nin, KKTC'nin tanınması için yapılan çağrılara değinen Korukoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a KKTC'nin tanınması için yaptığı çağrılar için teşekkür etti.

        Korukoğlu, Kıbrıs Ada'sında iki ayrı devletin olduğunu belirterek, "Daha önce Ada için farklı modeller üzerinde müzakereler yürüttük fakat bunların işe yaramadığını, çalışmadığını sonuçsuz kaldığını hepimiz gördük. Artık geriye dönüşü olmayan, eski paradigmalarla, eski parametrelerle müzakerelerin yürütülemeyeceğini anladık. İlk önce KKTC'nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerekiyor. KKTC'nin uluslararası toplum içerisinde haklı yerini alması gerekiyor. Bu Kıbrıs'da bulunabilecek en iyi çözüm yoludur." ifadelerini kullandı.

        KAPALI MARAŞ KARARI
        Maraş açılımına değinen Korukoğlu, "Kapalı Maraş, KKTC'nin egemenliğinde olan bir toprak parçasıdır, kapalı Maraş ile ilişkin kararları da KKTC hükümeti verir." değerlendirmesinde bulundu.

        Korukoğlu, bugüne kadar KKTC'deki taşınmaz mal komisyonuna 7 binden fazla Rum'un başvuru yaptığını söyledi.

        GERİLİMİ ARTIRACAK
        Korukoğlu, ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına değindi.

            Korukoğlu, şunları söyledi:
            Rum tarafı silahlanmaya yönelik bütçesini her geçen gün artırıyor. Farklı ülkelerden saldırı helikopterleri alıyorlar. Füze sistemleri alacaklarını duyuruyorlar. Ada'daki sınır boyunca 300'e yakın ağır silah mevzileri kuruyorlar. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması hoş bir şey değil. Bunun gerilimi artıracağı aşikardır, silahlanma yarışına da neden olacaktır.

            Tabii KKTC'de Türkiye ile birlikte buna karşılık ne yapacağını değerlendiriyor. Bakan Çavuşoğlu'nun kısa bir süre önce buna yönelik doğru bir açıklaması olmuştu. Hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek için güvenliğimizi koruyabilmek için anavatan Türkiye ile birlikte biz de yapacağız.

            ABD RUM LEHİNE ÇALIŞIYOR
            Korukoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimin Rum yönetiminin tek taraflı olarak bölge ülkeleriyle deniz yetki alanlarına ilişkin gayriresmi anlaşmalar yapmasından kaynaklandığını vurguladı.

            Rum yönetiminin tek yanlı attığı yasa dışı adımlarına karşılık Türkiye ile eş değer adımlar attıklarını kaydeden Korukoğlu, bu adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

                Korukoğlu, amaçlarının Rum yönetimiyle herkesin faydasına yarayacak bir iş birliği ortamı yaratmak olduğunu belirterek, "ABD'nin son dönemde denge politikasını bıraktığını, Rum tarafına ve Yunanistan'a karşı daha müzahir bir tutum sergilediğini görüyoruz. ABD, Ada'da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor." dedi.

                TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ
                Türkiye'nin KKTC'ye yönelik desteklerini artıracağını ilişkin açıklamalarını değerlendiren Korukoğlu, Türkiye'den her zaman destek aldıklarını ve Türkiye'nin bu açıklamalarının Kıbrıs Türkü ve hükümeti tarafından memnuniyetle karşıladığını söyledi.

                Korukoğlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olabilmesi için bazı girişimlerin olduğunu ve bu adımların olumlu sonuçlanmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

                ATİNA İSRAİL İLE ANLAŞTI
                Son olarak Türkiye'nin yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzesi 'Tayfun'un test atışı ile paniğe kapılan Atina, İsrail ile yaptığı anlaşma kapsamında kurulan yeni askeri eğitim merkezinin açılışını yaptı.

                TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR
                Yunanistan'ın yeni eğitim merkezi, ülkenin Türkiye'yi geri bırakmak için yaptığı hamlelerden biri olarak tanımlandı.

                Konuya ilişkin haberde, "Yunanistan, bölgesel rakibi Türkiye'ye karşı hava gücünü geliştirmeye çalışırken, İsrail ile ortak kurulan yeni uluslararası pilot eğitim merkezi operasyonlarına başladı." ifadeleri yer aldı.

                    1,65 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
                    Eğitim merkezinin 2024 yılının başına kadar tamamen operasyonel hale gelmeyeceği belirtilirken, tesisin işletmesine geçtiğimiz yıl Yunanistan hükümetiyle 1,65 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan İsrailli savunma firması Elbit yardımcı olacak.

                    YUNAN KOMUTANDAN SKANDAL SÖZLER
                    Eğitim merkezinin açılışında konuşan Yunanistan Hava Kuvvetleri eğitim komutanı tümgeneral Georgios Vagenas isim vermese de burada Türkiye'yi ima ederek "Eğitim merkezi yeni aldığımız savaş uçakları için pilotlar yetiştirecek ve Doğu'dan komşularımıza kadar bize gelen tehditlere karşı başlıca mekanizma olacak" ifadelerini kullandı.

                    GÖZLERİ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE
                    AP'nin haberinde gözü sürekli Türkiye'nin üzerinde olan Yunanistan'ın komşusunu geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürüttüğü belirtildi. Atina son yıllarda yaşlanan F-16 savaş uçağı filosunu yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri ile değiştirdi ve ABD'nin F-35 programına katılmak için girişimlerde bulundu.

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