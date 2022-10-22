Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'de göreve başlamasının ardından KKTC-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Daha önce 4 farklı ülkede görev yaptığını aktaran Korukoğlu, "Türkiye'de görev almak anavatanda görev almak benim için bir yurt dışı görevi değil. Anavatandayız, kendi evimizdeyiz." dedi.

DÜNYAYA AÇILAN KÖPRÜ

Türkiye'nin 700 yıllık bir köklü medeniyet geçmişine sahip olduğunu kaydeden Korukoğlu, Türkiye'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunduğunu, Türkiye'deki bilgi birikimi ve tecrübeden yararlanmak istediklerini söyledi.