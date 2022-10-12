Kıbrıs'taki ABD - Rum provokasyonu sonrası Ankara'dan net ve kararlı adım! Geçitkale'ye İHA ve SİHA üssü: "Yakından göreceksiniz"





"İHA'LARI VE SİHA'LARI KKTC'YE YERLEŞTİRDİK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil" dedi.