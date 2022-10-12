Kıbrıs'taki ABD - Rum provokasyonu sonrası Ankara'dan net ve kararlı adım! Geçitkale'ye İHA ve SİHA üssü: "Yakından göreceksiniz"

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum kesiminde silahlanma faaliyetleri hız kazandı.
Türkiye ve KKTC duruma sert tepki göstererek, ABD'nin attığı adımın Ada'daki gerilimi artıracağını vurguladı ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her türlü adımı atacaklarını açık açık ilan etti.
"İHA'LARI VE SİHA'LARI KKTC'YE YERLEŞTİRDİK"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil" dedi.
"DAHA FAZLA GÜÇ GÖNDERECEĞİZ"
Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin GKRY üzerinden attığı provokatif adım sonrası "ABD'nin silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdım demesi kadar sorumsuz bir davranış olamaz. Tüm bunların anlamı şudur; Yine Ege'de Akdeniz'de saldırgan tarafı güçlendirecek, daha hukuksuz işler yapacak bir tutum içerisine giriyorsunuz. Türkiye'ye bir şey olmaz. Kuzey Kıbrıs'a silah ve askeri desteğini daha da fazla artırır" şeklinde konuştu.