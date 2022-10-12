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    • 12.10.2022 18:29
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    Kıbrıs'taki ABD - Rum provokasyonu sonrası Ankara'dan net ve kararlı adım! Geçitkale'ye İHA ve SİHA üssü: "Yakından göreceksiniz"

    ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs'taki gerilimi artıran adımı sonrası Türkiye net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Başkan Erdoğan, İHA ve SİHA'ları KKTC'ye yerleştirdiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım" mesajını verdi. Bakan Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de KKTC'ye daha fazla güç gönderilebileceğini kaydetti. Tüm bu yaşananların ışığında Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'taki güç dengesini korumaya yönelik ilave adımlar atılacağını kaydederek, "Yakında gerekli adımları attığımızı göreceksiniz. Orada bizim Geçitkale var. İHA, SİHA üssü olarak değerlendiriyoruz" dedi.

    Ankara’dan kararlı adım! KKTC’ye İHA ve SİHA üssü

    ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum kesiminde silahlanma faaliyetleri hız kazandı.

    Türkiye ve KKTC duruma sert tepki göstererek, ABD'nin attığı adımın Ada'daki gerilimi artıracağını vurguladı ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her türlü adımı atacaklarını açık açık ilan etti.



    "İHA'LARI VE SİHA'LARI KKTC'YE YERLEŞTİRDİK"
    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil" dedi.




    "DAHA FAZLA GÜÇ GÖNDERECEĞİZ"
    Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin GKRY üzerinden attığı provokatif adım sonrası "ABD'nin silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdım demesi kadar sorumsuz bir davranış olamaz. Tüm bunların anlamı şudur; Yine Ege'de Akdeniz'de saldırgan tarafı güçlendirecek, daha hukuksuz işler yapacak bir tutum içerisine giriyorsunuz. Türkiye'ye bir şey olmaz. Kuzey Kıbrıs'a silah ve askeri desteğini daha da fazla artırır" şeklinde konuştu.



        Tüm bu yaşananların ışığında Cumhurbaşkanlığı'ndan çok çarpıcı bir çıkış geldi.

        "GEÇİTKALE'Yİ İHA/SİHA ÜSSÜ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'taki güç dengesini korumaya yönelik ilave adımlar atılacağını kaydederek Türkiye'nin garantör ülke olarak bütün tedbirleri alacağını dile getirdi.

        Oktay, "Yakında gerekli adımları attığımızı göreceksiniz. Orada bizim Geçitkale var. İHA, SİHA üssü olarak değerlendiriyoruz" dedi.


        ABD'nin adada güç dengesini bozan kararını SABAH'a değerlendiren Oktay, gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak, "Geçitkale'yi İHA, SİHA olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

        Fuat Oktay, güç dengesini bozan unsurun dışardaki ülkeler olduğuna işaret ederek, "Amerika, silah ambargosunu kaldırarak ilk adımı attı. Yeni anlaşmalar da yapılmaya çalışılıyor. Rum ve Türk kesimi arasındaki dengenin bozulması kimsenin çıkarına değil. Bizim de çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.

        KKTC'nin Gazimağusa ili yakınlarında bulunan Geçitkale'deki İHA/SİHA üssü ile Rum-Yunan ikilisinin eylemleri takip edilerek hukuksuzluklar kayda geçirilecek. Üs ile adada bulunan 40 bin civarındaki Türk barış gücüne stratejik hava desteği verilmiş olacak.
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