Putin'den sıkı yönetim kararı! Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya için imzayı attı

RUSYA İLHAK ETMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı.
Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlenen ilhak töreninde, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.
İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edildi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etme süreci, 2014'te Kiev'deki meydan olaylarıyla başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı yönetimin devrilmesinden sonra Rusya Kırım'a askeri müdahale gerçekleştirdi. Silahların gölgesinde yapılan sözde referandumun ardından 18 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak etti.
Aynı dönem Ukrayna'nın doğusunda, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan edildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat 2022'de sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzaladı ve 24 Şubat sabahın erken saatlerinde Donbas'taki Rusları korumak gerekçesiyle "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başladı.
Rus ordusu, 7 aydan fazla süren savaş esnasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırları içerisinde bulunan yerleşim birimlerini tek tek ele geçirmeye yoğunlaştı.
İlhak edilen Luhansk bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamı Rus güçlerinin kontrolüne geçse de Donetsk bölgesi topraklarının yarıya yakını Ukrayna ordusunun elinde bulunuyor.