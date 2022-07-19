Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 1 dakika ayakta bekledi: Sandalyeleri ve duvarları inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Başkan Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.
BEKLERKEN ETRAFI İNCELEDİ
Putin'in bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları incelediği gözlemlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken objektiflere böyle yakalandı.
Daha sonra Erdoğan salona girerek Rusya Devlet Başkanı ile tokalaştı.