Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.07.2022 00:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2022 00:35
    ABONE OL

    Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 1 dakika ayakta bekledi: Sandalyeleri ve duvarları inceledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'daki Türkiye-İran-Rusya 3'lü zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi Putin, yaklaşık bir dakika Başkan Erdoğan'ı ayakta bekledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Erdoğan’ı bekleyen Putin etrafı inceledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

    Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Başkan Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.



    BEKLERKEN ETRAFI İNCELEDİ
    Putin'in bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları incelediği gözlemlendi.


    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken objektiflere böyle yakalandı.



    Daha sonra Erdoğan salona girerek Rusya Devlet Başkanı ile tokalaştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’den Başkan Erdoğan vurgulu tahıl açıklaması
    Haberler Dünya Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 1 dakika ayakta bekledi: Sandalyeleri ve duvarları inceledi
        SON DAKİKA