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    • Dünya
    • 16.10.2022 22:22
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    • 16.10.2022 22:22
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    Joe Biden genç bir kıza arkadan yanaşarak söylediği sözler büyük tepki topladı! "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok"

    79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları ve skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak selfie çekimi sırasında küçük bir kız çocuğuna arkadan yanaşıp verdiği ilişki tavsiyesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Biden, "Şimdi kızlarıma ve torunlarıma söylediğim çok önemli bir şey var. 30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok!" ifadelerini kullandı.

    Joe Biden’dan tepki çeken sözler!

    ABD'de yarım asırlık siyasi hayatında gafları ve sarkıntılığa varan el kol hareketleriyle tanınmasının ardından Başkan seçildiğinden beri yerini, yönünü, sözünü şaşırmasıyla gündem olan Joe Biden, bu kez oldukça genç bir kıza erkeklerle çıkma konusunda tavsiyede bulunarak şimşekleri çekti.



    Kaliforniya eyaletinde devlete bağlı Irvine Valley Yüksekokulu'ndaki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden, selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" derken görüntülendi.

    JOE BIDEN'DAN SKANDAL SÖZLER |VIDEO

    'BUNU AKLIMDA TUTACAĞIM'
    Biden, "Şimdi kızlarıma ve torunlarıma söylediğim çok önemli bir şey var - 30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok!" diyerek omzuna yaslandığı kız, "Tamam...Bunu aklımda tutacağım" yanıtını verip gülmeye başladı. Bu sahneyi yakalayıp Twitter'da paylaşan gazeteci Kalen D'Almeida, filmi çekmesini Başkan'ı korumakla görevli Gizli Servis ajanlarının engellemeye çalıştığını iddia etti.
    Sosyal medyada 5 milyondan fazla kez izlenen video, kullanıcıların tepkisini çekti.

    'TÜYLER ÜRPERTİCİ JOE'NUN ÇOCUKLARINIZIN YAKININDA OLMASINI İSTER MİSİNİZ'
    Muhafazakarlar, Biden'a layık gördükleri lakabı devreye soktu. Kalen D'Almeida, "Tüyler ürpertici Joe'nun çocuklarınızın yakınında olmasını ister misiniz" diye sordu.



    'ÇİFTE SANDART'
    Muhafazakar yorumcu Ian Haworth, "(Önceki Başkan) Donald Trump, ergen bir kızın omzunu sıkıp kulağına '30 yaşına kadar ciddi ilişki yok' diye fısıldasa, medyanın tepkisini hayal edebiliyor musunuz? Biden ise bunu namütenahi yapıyor ve medya gülüp 'İşte bizim Joe' diyor" değerlendirmesini yaptı.



        'BÖYLE ÇOK VİDEOSU VAR'
        Washington Examiner Baş Siyasi Muhabiri Byron York, "Bunu neden yapıyor" diye sordu. Fox News yorumcusu Lisa Boothe, "Böyle çok videosu var" diye ekledi. Diğer kullanıcıların bazısı videodaki kızın 'rahatsız olmuş' göründüğünü söylerken, bazısı 'abartılacak bir şey olmadığı' görüşünü dile getirdi.



        @TPUSA isimli kullanıcı, "Ciddi soru… Neden hep bunu yapıyor? Küçük kızlara 'Unutma, yaşlanana kadar flört yok' gibi şeyler dediğini gösteren kaç video izlediğimi söyleyemem... Çok garip" dedi.



        OĞLU HUNTER'IN TELEFONUNDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETMİŞTİ
        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden yine ABD'yi sallayan bir bomba ile gündeme gelmişti.



            15 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARLA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI
            Hunter Biden'ın telefonundan, yaşı 15'ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar çıktı.



            PORNO SİTELERİNDEKİ ARAMALAR
            Sızan bilgilerle porno sitelerindeki "12 yaş" aramaları yaptığı öğrenildi.



            BIDEN'IN İSMİNİ 'PEDO PEDER' DİYE KAYDETMİŞ
            Hunter Biden babası Joe Biden'ı "Pedo Peter" olarak kaydettiği de görüldü. Sosyal medyada 'Pedo' isminin 'Pedofil'in kısaltması olduğu yorumları yapıldı.



                SON ETKİNLİK KONUŞMASINDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
                Üstüne üstük Biden, geçen ay bir etkinlikte konuşma yaparken, dinleyiciler arasında en önde oturan bir kadını işaret edip şöyle dedi: "Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım, ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti."

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                Environment
                Haberler Dünya Joe Biden genç bir kıza arkadan yanaşarak söylediği sözler büyük tepki topladı! "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok"
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