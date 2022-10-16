Joe Biden genç bir kıza arkadan yanaşarak söylediği sözler büyük tepki topladı! "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok"

Kaliforniya eyaletinde devlete bağlı Irvine Valley Yüksekokulu'ndaki bir etkinliğe katılan ABD Başkanı Joe Biden, selfie çekimi sırasında arkadan omuzlarını tuttuğu bir kıza "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok" derken görüntülendi.
JOE BIDEN'DAN SKANDAL SÖZLER |VIDEO
'BUNU AKLIMDA TUTACAĞIM'
Biden, "Şimdi kızlarıma ve torunlarıma söylediğim çok önemli bir şey var - 30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok!" diyerek omzuna yaslandığı kız, "Tamam...Bunu aklımda tutacağım" yanıtını verip gülmeye başladı. Bu sahneyi yakalayıp Twitter'da paylaşan gazeteci Kalen D'Almeida, filmi çekmesini Başkan'ı korumakla görevli Gizli Servis ajanlarının engellemeye çalıştığını iddia etti.
Sosyal medyada 5 milyondan fazla kez izlenen video, kullanıcıların tepkisini çekti.
'TÜYLER ÜRPERTİCİ JOE'NUN ÇOCUKLARINIZIN YAKININDA OLMASINI İSTER MİSİNİZ'
Muhafazakarlar, Biden'a layık gördükleri lakabı devreye soktu. Kalen D'Almeida, "Tüyler ürpertici Joe'nun çocuklarınızın yakınında olmasını ister misiniz" diye sordu.
'ÇİFTE SANDART'
Muhafazakar yorumcu Ian Haworth, "(Önceki Başkan) Donald Trump, ergen bir kızın omzunu sıkıp kulağına '30 yaşına kadar ciddi ilişki yok' diye fısıldasa, medyanın tepkisini hayal edebiliyor musunuz? Biden ise bunu namütenahi yapıyor ve medya gülüp 'İşte bizim Joe' diyor" değerlendirmesini yaptı.