Joe Biden genç bir kıza arkadan yanaşarak söylediği sözler büyük tepki topladı! "30 yaşına kadar erkeklerle ciddi ilişki yok"





'BÖYLE ÇOK VİDEOSU VAR'

Washington Examiner Baş Siyasi Muhabiri Byron York, "Bunu neden yapıyor" diye sordu. Fox News yorumcusu Lisa Boothe, "Böyle çok videosu var" diye ekledi. Diğer kullanıcıların bazısı videodaki kızın 'rahatsız olmuş' göründüğünü söylerken, bazısı 'abartılacak bir şey olmadığı' görüşünü dile getirdi.