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    • Dünya
    • 14.10.2022 15:49
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    • 14.10.2022 16:22
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    SON DAKİKA! Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a esir takasındaki rolü için teşekkür

    Son dakika haberime göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan esir değişiminde arabuluculuk yapan Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Putin’den Erdoğan’a teşekkür mesajı: Minnettarız

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan ile teşekkür etti.

    Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a esir takasındaki rolü için teşekkür | Video

    Putin açıklamasında, "Erdoğan, Ukrayna ile ilgili esir değişimi dahil birçok konuda kilit rol oynadı. Bu nedenle kendisine minnettarız" ifadelerini kullandı.

    Putin, Erdoğan'ın tahıl krizinin aşılmasında da aktif rol oynadığını belirtti.

    Rus lider Putin, NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışmaya girmesinin 'küresel felakete' yol açacağını söyledi.

    Vladimir Putin ABD Başkanı Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin olarak, "Biden ile görüşmeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

    Putin, devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak ise "Kiev ile müzakerelere her zaman açığız. Kiev ile şartlar olgunlaşırsa arabuluculuk gerekecek. Rusya, Ukrayna'yı yok etmek istemiyor. 300 bin kişiden 222 bin kişi şu an seferber edilmiş durumda. Seferberliği uzatma planımız yok." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a esir takasındaki rolü için teşekkür
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