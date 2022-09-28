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    • 28.09.2022 23:19
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    • 28.09.2022 23:39
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    Esir takası diplomasisi! Eşi, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti: Putin'den Medvedçuk talebi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşti. Takası gerçekleşen isimler arasında 'Putin'in kızının vaftiz babası' olarak da tanınan Ukraynalı muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk da vardı. Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko paylaştığı video mesajla Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti. Başkan Erdoğan, esir takası öncesi Putin'in kendisine bu mesajı hatırlattığını belirterek görüşmenin detaylarını paylaştı.

    Putin’den Medvedçuk talebi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
    Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı olan Viktor Medvedchuk, hakkında 'vatan ihanet' nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı.

    Medvedchuk, 24 Şubat'ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ
        Söz konusu gelişmeler sonrası Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

        Marchenko, kendi dilinde yaptığı konuşmanın kısa bir bölümünde Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" dedi.

        Marchenko'nun Rusça açıklamaları ise şöyle:

            "Sayın Erdoğan, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe duyuyorum. Otoriteniz oldukça büyük. (Ukraynalılar) Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Otoritenizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum"

            MEDVEDÇUK TAKAS EDİLDİ
            Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda 215 esirin değişimi gerçekleştirildi. Takası gerçekleştirilenler arasında Putin'in müttefiki Viktor Medvedchuk'un olduğu belirtildi.

            SAYIN PUTİN BUNU HATIRLATTI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esir takasına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Medvedçuk'un durumu belirterek kendisinden yardım istediğini açıkladı.

            Başkan Erdoğan'ın esir takası ve görüşmeye dair açıklamaları şu şekilde:
            Görüştüğüm devlet başkanları, başbakanları olsun hepsi de istisnasız şu ifadeyi kullandı: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir. Bir taraftan tahıl koridorunun çalışması, gübre olayı diğer taraftan ve 200 esirin takası. Ukrayna lehine olan 5 tane var. Rusya'nın önem verdiği Medvedçuk var. Hanımı televizyondan 'Erdoğan ne olur kocamı kurtar' diye çağrıda bulunmuştu. Yaptığım görüşmelerde, Sayın Putin bunu hatırlattı. Biz de Sayın Zelenski ile görüşerek esirlerin takasları hamd olsun gerçekleşti.

            REFERANDUM SIKINTIYI GETİRİYOR
            Barış için umutsuz değilim. Böyle hemen netice alırız demek de hayal olur. 4 şehirde yapılan referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Keşke böyle bir referanduma gidilmeseydi de bütün bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilseydiler. 2014'te de benzer bir durum Kırım'da olmuştu. Biz o zaman başarılı olamamıştık. Sayın Putin'e "Kırım'da bizim yoldaşlarımız var, attığınız adım doğru değil" demiştik fakat başarılı olamamıştık. Sayın Zelenski'de 4 bölgedeki referandumla ilgili desteğimizi istiyor. Arkadaşlarım bağlantı kuracak ve yarın Putin'le bu konuları etraflıca ele almak istiyorum.

                TAHILDA 5 MİLYON TON AŞILDI
                Şu ana kadar bizim daha çok Ukrayna tarafından gelen tahıl vardı. Bu tahılda da 5 milyon tonu aşmış vaziyetteyiz. Ama gübre olayında daha çok Rusya tarafı önem arz ediyor. Onlarla da bu konuları görüşüp çözebilirsek, tarımda gübreye ihtiyacı olan ülkeleri doyurmuş oluruz. Gübreyle beraber oralara da bereket getirmiş oluruz.

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                Haberler Güncel Esir takası diplomasisi! Eşi, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti: Putin'den Medvedçuk talebi
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