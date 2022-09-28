Esir takası diplomasisi! Eşi, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti: Putin'den Medvedçuk talebi

SAYIN PUTİN BUNU HATIRLATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esir takasına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Medvedçuk'un durumu belirterek kendisinden yardım istediğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın esir takası ve görüşmeye dair açıklamaları şu şekilde:

Görüştüğüm devlet başkanları, başbakanları olsun hepsi de istisnasız şu ifadeyi kullandı: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir. Bir taraftan tahıl koridorunun çalışması, gübre olayı diğer taraftan ve 200 esirin takası. Ukrayna lehine olan 5 tane var. Rusya'nın önem verdiği Medvedçuk var. Hanımı televizyondan 'Erdoğan ne olur kocamı kurtar' diye çağrıda bulunmuştu. Yaptığım görüşmelerde, Sayın Putin bunu hatırlattı. Biz de Sayın Zelenski ile görüşerek esirlerin takasları hamd olsun gerçekleşti.