Esir takası diplomasisi! Eşi, Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti: Putin'den Medvedçuk talebi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk, düzenlenen özel operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.
EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı olan Viktor Medvedchuk, hakkında 'vatan ihanet' nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı.
Medvedchuk, 24 Şubat'ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin'e yakınlığıyla tanınan Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.