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    • Dünya
    • 14.10.2022 21:09
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    • 14.10.2022 21:09
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    Harry Potter'ın yıldızı Robbie Coltrane hayatını kaybetti

    Dünyanın en popüler kitap serilerinden Harry Potter'ın film uyarlamalarında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Coltrane'in son iki yıldır sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

    Harry Potter’ın yıldızı yaşamını yitirdi

    Joanne Kathleen "Jo" Rowling veya bilinen adıyla J. K. Rowling tarafından yazılan dünyanın en popüler kitap serilerinden Harry Potter'ın film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.



    Popüler film serisi James Bond'da Valentin Zukovski karakteri ve Cracker filmiyle de tanınan yünlü oyuncu, İskoçya'nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki tedavi gördüğü hastanede öldü.



    Deadline'ın aktardığına göre ödüllü oyuncu, son iki yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.
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        Haberler Dünya Harry Potter'ın yıldızı Robbie Coltrane hayatını kaybetti
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