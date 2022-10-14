Harry Potter'ın yıldızı Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Joanne Kathleen "Jo" Rowling veya bilinen adıyla J. K. Rowling tarafından yazılan dünyanın en popüler kitap serilerinden Harry Potter'ın film uyarlamasında Rubeus Hagrid karakterini canlandıran İskoç aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.
Popüler film serisi James Bond'da Valentin Zukovski karakteri ve Cracker filmiyle de tanınan yünlü oyuncu, İskoçya'nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki tedavi gördüğü hastanede öldü.
Deadline'ın aktardığına göre ödüllü oyuncu, son iki yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.