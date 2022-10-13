Avrupa'nın sözde 'Adalet' divanı! İslamofobik karar: "Şirketler başörtüsünü yasaklayabilir"

Avrupa Birliği'nin en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da başörtüsünden dolayı staja başlatılmayan kadınla ilgili davayı karara bağladı.

L.F. sosyal konutları yöneten bir şirkete staj başvurusunda bulundu ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedildi.

"Ofislerde kep, şapka veya başörtüsü takmaya izin verilmediğini" belirten şirkette staj yapamayan kadın konuyu 2018 yılında mahkemeye taşıdı.