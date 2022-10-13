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    • Dünya
    • 13.10.2022 20:10
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    • 13.10.2022 20:34
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    Avrupa'nın sözde 'Adalet' divanı! İslamofobik karar: "Şirketler başörtüsünü yasaklayabilir"

    Avrupa Adalet Divanı, temelinde İslamofobi yatan skandal bir karara imza attı! Belçika'da başörtüsünden dolayı staja kabul edilmeyen kadının açtığı davada şirketi haklı bulan sözde Adalet Divanı, "Şirketler bazı koşullar altında başörtü takılmasına yasak getirebilir" kararını verdi.

    Avrupa Adalet Divanı’ndan skandal ’başörtüsü’ kararı

    Avrupa Birliği'nin en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da başörtüsünden dolayı staja başlatılmayan kadınla ilgili davayı karara bağladı.

    L.F. sosyal konutları yöneten bir şirkete staj başvurusunda bulundu ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedildi.

    "Ofislerde kep, şapka veya başörtüsü takmaya izin verilmediğini" belirten şirkette staj yapamayan kadın konuyu 2018 yılında mahkemeye taşıdı.



    ADALET DİVANI'NDAN SKANDAL KARAR
    Dava, sonunda Avrupa Adalet Divanında görüşüldü.

    Mahkemeden "AB ülkelerinde işveren, çalışanlara başörtüsü takmayı yasaklayabilir" kararı çıktı.

    Mahkemeye göre, tarafsızlık politikasının çalışma mevzuatında yer alması durumunda bir işveren, çalışanlarına başörtüsü takmayı yasaklayabilir.



    Avrupa Adalet Divanı, Temmuz ayında da Almanya'dan gelen bir başvuruda benzer karar almış, şirketlerin, bazı koşullar altında çalışanlarının başörtü takmasına yasak getirebileceğine hükmetmişti.
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    Haberler Dünya Avrupa'nın sözde 'Adalet' divanı! İslamofobik karar: "Şirketler başörtüsünü yasaklayabilir"
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