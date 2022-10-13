



"BU KARAR RUSYA'YA DESTEKTİR"

Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde ise "Ukrayna savaşında, hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. OPEC+'ın aldığı karar, kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar, Putin'e bir rahatlama verdiğinden ve Putin'in savaş mekanizmasına katkı sağladığından askeri ve manevi destek kategorisindedir." açıklamasında bulundu.