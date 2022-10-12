Suudi Arabistan ile ABD arasında "petrol" kavgası! Açıklamalar peş peşe geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ABD'nin OPEC+ kararlarına ilişkin yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi.
Al-Arabiya'ya konuşan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farnan Al-Suud, OPEC+'nın üretimi 2 milyon varil kısma kararının tamamen ekonomik olduğunu ve kararın üyelerin oybirliği ile alındığını söyledi.
Dışişleri Bakanı, "OPEC+ üyeleri sorumlu şekilde hareket ettiler ve uygun kararı aldılar. Üyeler, piyasa istikrarını, üreticiler ve tüketicilerin çıkarlarının korunmasını amaçladılar" dedi.
Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söyledi.
Kirby, CNN televizyonuna verdiği röportajda, söz konusu kararının ardından Biden'ın tutumuna değinerek, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi konusunda çok açık oldu. OPEC kararının ardından şu anda bu değerlendirmeyi yapıyor." dedi.
Biden'ın karar dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kirby, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği konusunda Kongre ile çalışmaya istekli." ifadesini kullandı.
Kirby, Biden'ın Kongre ile müzakereleri başlatmak için uzun süre beklemeyeceğini bildirerek, söz konusu kararın sadece Rusya-Ukrayna Savaşı açısından değil ABD'nin ulusal çıkarları açısından da önemli olduğunu vurguladı.