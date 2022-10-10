Yunanistan'da "Bir gece ansızın gelebiliriz" paniği! Eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrası iyice artmış durumda. Toplantıdan beri Yunan basını olası savaş senaryolarını masaya yatırıyor.
Yunan gazetesi Kathimerini, bu sabahki haberinde Türkiye'nin olası bir hamlesine karşı nasıl hareket edileceğine dair Atina hükümetinin bir eylem planı olduğunu ifade etti.
Buna göre ise Yunanistan'ın masada birkaç senaryosu bulunuyor.
1. SAVAŞ GEMİLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR
İlk olarak gazete, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerine değinerek Oruç Reis araştırma gemisinin Girit yakınlarında seyredebileceği ihtimallerini değerlendirdi.
Böyle bir durumda Yunanistan'ın savaş gemilerini kullanabileceği düşünülüyor. Ayrıca gazete, bu süreçte Mısır ile ortak bir tatbikat yapılabileceğinden de bahsetti.