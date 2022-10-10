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    • Dünya
    • 10.10.2022 09:52
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    • 10.10.2022 09:52
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    Yunanistan'da "Bir gece ansızın gelebiliriz" paniği! Eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var

    Türkiye’nin Çekya’nın başkenti Prag’daki Avrupa Liderler Zirvesi öncesinde Libya ile imzaladığı anlaşma Yunanistan’ın uykularını kaçırdı. Başkan Erdoğan'ın Prag'da "Bir gece ansızın gelebilir" sözlerini de yinelemesi Yunanistan'da alarm zillerinin çalınmasına neden oldu. Türkiye’ye karşı olası savaş senaryoları hazırlayan Yunanistan’ın eylem planını ülkenin basını açıkladı. Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina’nın masasında 4 senaryo var.

    Yunanistan’ın eylem planı hazırlığı ortaya çıktı

    Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sonrası iyice artmış durumda. Toplantıdan beri Yunan basını olası savaş senaryolarını masaya yatırıyor.

    Yunan gazetesi Kathimerini, bu sabahki haberinde Türkiye'nin olası bir hamlesine karşı nasıl hareket edileceğine dair Atina hükümetinin bir eylem planı olduğunu ifade etti.

    Buna göre ise Yunanistan'ın masada birkaç senaryosu bulunuyor.

    1. SAVAŞ GEMİLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR

    İlk olarak gazete, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerine değinerek Oruç Reis araştırma gemisinin Girit yakınlarında seyredebileceği ihtimallerini değerlendirdi.

    Böyle bir durumda Yunanistan'ın savaş gemilerini kullanabileceği düşünülüyor. Ayrıca gazete, bu süreçte Mısır ile ortak bir tatbikat yapılabileceğinden de bahsetti.

        2. LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMAYA KARŞI HAMLE

        Bir diğer dikkat çekilen nokta ise Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat. Yunanistan, buna karşılık olarak Mısır'la olan ilişkilerini geliştirmeyi planlıyor.

        3. DİPLOMATİK EYLEM PLANI

        Ayrıca Kathimerini, bu mutabakattan rahatsızlık duyan Atina'nın diplomatik eylem planı içinde olduğunu da belirtti.

        Bunun için de Yunanistan yine 'dostlarına' güveniyor. Gazetede ABD, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Almanya'nın da kendilerini desteklediğine dikkat çekildi.

        Bunun yanı sıra gazete, Atina'nın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u tuttuğundan bahsetti.

            Yunanistan hükümetine göre Panagiotopoulos ile Dendias hem sahada hem kriz yönetiminde becerikli olduğu için Türkiye'ye karşı bir eylemde oldukça etkili olacaklar.

            "TÜRKİYE'NİN YARISI KADARIZ"
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.

            Toplantıya ise Başkan Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Türkiye'nin Yunanistan konusundaki net tavrını ortaya koyan Başkan Erdoğan, Yunan basınını bir hayli meşgul ediyor.

            Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebilirz" sözlerine verdiği yanıt sonrası Yunanistan, yine Avrupa'dan medet umarak Türkiye'yi 'uyarmalarını' istedi.

            Bu sözün ardından ise Yunan basınında olası savaş senaryoları gündeme gelmeye başladı. Olası bir savaş için özellikle üstünde durulan tarih ise 2023 ve sonrası.

                Yunan basınında dolaşan haberlerde Türkiye'nin başka cephelede de savaşa girebileceği, ancak NATO üyesi bir ülkeye karşı savaşa girmesinin bambaşka bir şey olduğuna dikkat çekildi.

                Aynı zamanda ordu kıyaslamasının yapıldığı bir haberde Yunan ordusunun Türkiye'nin yalnızca 'dörtte biri kadar' olduğu; ancak Yunan halkının 'moralinin daha yüksek' olduğuna dikkat çekildi.

                Başkan Erdoğan, Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" demişti.
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