Yunanistan'da "Bir gece ansızın gelebiliriz" paniği! Eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Masada 4 senaryo var

Başkan Erdoğan, Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" demişti.