Rusya'nın füzeli saldırısı sonrası Zelenskiy sokağa indi: "İşgalciler savaş alanında başarısızlar, teröre başvuruyorlar"

Konuşmasında, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." ifadesine yer veren Zelenskiy, Rusya'nın, cephede başarısız olduğu için ülkesine yönelik "terör eylemleri" düzenlediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın durdurulması mümkün değil. Şimdi de işgalciler savaş alanında bize karşı başarısızlar ve bu yüzden bu teröre başvuruyorlar"

UKRAYNALILARA 'TEMKİNLİ OLUN' ÇAĞRISI

Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi sürdüğü için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Zelenskiy, savaşta kazanacaklarını söyledi.