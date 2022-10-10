Rusya'dan Ukrayna'ya Kerç misillemesi! Kiev'i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkentte 3-4 patlama meydana geldi. Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." ifadelerini kullandı. İşte Rusya'nın saldırısından dehşet görüntüleri.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15'ten fazla araç hasar gördü." bilgisini verdi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." uyarısında bulundu.