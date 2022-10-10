Vav TV İzle
Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya Kerç misillemesi! Kiev'i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'dan Ukrayna'ya Kerç misillemesi! Kiev'i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkentte 3-4 patlama meydana geldi. Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." ifadelerini kullandı. İşte Rusya'nın saldırısından dehşet görüntüleri.

10.10.2022 11:21 - Son Güncelleme: 10.10.2022 11:21
Rusya’dan Ukrayna’ya Kerç misillemesi! Kiev’i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.


KÖPRÜNÜN VURULMA ANI KAMERADA | VİDEO İZLE

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya’dan Ukrayna’ya Kerç misillemesi! Kiev’i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15'ten fazla araç hasar gördü." bilgisini verdi.

Rusya’dan Ukrayna’ya Kerç misillemesi! Kiev’i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almasına sert tepki gösterdi.

Rusya’dan Ukrayna’ya Kerç misillemesi! Kiev’i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." ifadelerini kullandı.

Rusya’dan Ukrayna’ya Kerç misillemesi! Kiev’i vurdular: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." uyarısında bulundu.

SON DAKİKA