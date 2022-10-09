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    Rusya’nın “Yıkılırsa kıyamet olur” dediği Kırım Köprüsü patlatıldı

    Rusya’nın “Yıkılırsa kıyamet olur” dediği Kırım ile bağlantısını sağlayan Kerç Köprüsü patlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Kremlin intikamın alınacağını açıkladı.

    Köprüleri ya’Kırım’

    Rusya'nın denizden Kırım ile bağlantısını sağlayan Kerç Köprüsü'ne, dün sabah 06.07'de sabotaj düzenlendi. Köprünün Taman Yarımadası tarafındaki otomobil şeridinde, bir kamyon infilak etti. Patlamanın etkisiyle Kırım yönünde ilerleyen bir trenin yedi yakıt tankı da alev alınca, köprünün iki otomobil yolunda kısmi çökme meydana geldi.



    O sırada köprüden geçen bazı araçlar da alevler içinde kalarak Berch Denizi'ne düştü. İlk belirlemelere göre feci patlamada 3 kişinin öldüğü açıklandı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev daha önceden yaptığı açıklamada, ''Kerç Köprüsü'ne bir şey olması durumunda anında kıyamet günü gelecek. Hem de çok hızlı ve sert bir şekilde'' demişti. Kırım işgalinin sembolü olan ve Putin tarafından yaptırılan köprü, Rusya ile Kırım anakarasını birbirine bağlıyordu.



    DALGA GEÇTİLER
    Ukrayna, köprüyü kendilerinin havaya uçurduğunu iddia etti. Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 70. doğum gününe atıfta bulunarak "Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor" ifadelerine yer verdi.



        Kerç Boğazı üzerindeki 19 km'lik Kerç Köprüsü, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesinden dört yıl sonra, 2018'de Başkan Vladimir Putin tarafından açılmıştı. Rusya savaşın başında, Kırım Köprüsü'nün S-400'ler tarafından korunduğunu ve adanın etrafında "Kuş bile uçurmalarının imkansız" olduğunu açıklamıştı. Olay sonrası Kiev'de pul şeklinde köprü hatırası panosu tasvir edildi. Vatandaşlar, burada poz vererek Rusya'ya ile alay etti.

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        Haberler Dünya Rusya’nın “Yıkılırsa kıyamet olur” dediği Kırım Köprüsü patlatıldı
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