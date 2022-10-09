Rusya’nın “Yıkılırsa kıyamet olur” dediği Kırım Köprüsü patlatıldı





O sırada köprüden geçen bazı araçlar da alevler içinde kalarak Berch Denizi'ne düştü. İlk belirlemelere göre feci patlamada 3 kişinin öldüğü açıklandı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev daha önceden yaptığı açıklamada, ''Kerç Köprüsü'ne bir şey olması durumunda anında kıyamet günü gelecek. Hem de çok hızlı ve sert bir şekilde'' demişti. Kırım işgalinin sembolü olan ve Putin tarafından yaptırılan köprü, Rusya ile Kırım anakarasını birbirine bağlıyordu.